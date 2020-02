Utah Jazz – Denver Nuggets: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets il a réussi à gagner loin de chez lui Utah Jazz par 95-98 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Portland Trail Blazers par 124-107, donc après ce résultat, ils accumulent six défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Portland Trail Blazers par 127-99 et après le match, ils accumulent une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Denver Nuggets mettre la main sur les positions de barrage avec 36 matchs gagnés sur 52 joués, tandis que Utah Jazz, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 32 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/06/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 11-2 au cours du trimestre, bien que l’équipe à domicile ait finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 32-25. Ensuite, le deuxième quart a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 57-49 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Denver Nuggets distances réduites sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 16-2 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 18-23 et un total de 75-72. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau réuni les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 95-98 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Denver Nuggets obtenu la victoire grâce à 30 points, 10 passes décisives et 21 rebonds de Nikola Jokic et les 31 points, quatre passes décisives et deux rebonds de Jamal Murray. Les 16 points et 14 rebonds de Rudy Gobert et les 21 points, cinq passes décisives et huit rebonds de Mike Conley ils n’étaient pas suffisants pour Utah Jazz Gagnez le match.

Le prochain choc de Utah Jazz sera contre Portland Trail Blazers dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que Denver Nuggets fera face Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.