Utah Jazz – Houston Rockets: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Houston Rockets il a réussi à gagner contre Utah Jazz en tant que visiteur pour 117-126 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Dallas Mavericks par 112-107. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Denver Nuggets par 117-110. Avec ce résultat, Houston Rockets il reste dans les positions de play-off avec 28 victoires en 45 matchs joués, tandis que Utah Jazz, après le match, il reste également en play-off avec 32 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

28/01/2020

À 05:53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, avait une différence maximale de neuf points (13-22) et a terminé avec un 20-28. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs se sont distancés du tableau de bord et ont atteint une différence de 12 points (44-56) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-31. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 46-59 points avant la pause.

Au troisième trimestre Utah Jazz réduction des différences sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 29-28 et un total de 75-87. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont également réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 42-39. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 117-126 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, les interventions de Eric Gordon et Maison Danuel, qui a obtenu 50 points, trois aides et six rebonds et 21 points, deux aides et 11 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic pour ses actions pendant le match, avec 36 points, quatre passes décisives et trois rebonds et 30 points, deux passes décisives et un rebond respectivement.

Lors de la prochaine réunion du concours, Utah Jazz mesurez votre force avec San Antonio Spurs dans le At & t Center. Pour sa part, Houston Rockets cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.