Utah Jazz – Houston Rockets: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Houston Rockets a remporté la victoire contre Utah Jazz en tant que visiteur pour 110-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre San Antonio Spurs 104-113, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux Guerriers de l’état d’or 105-135, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Houston Rockets, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 35 victoires en 55 matchs joués, tandis que Utah Jazz, après le match, il reste également en position de barrage avec 36 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

23/02/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord et il a terminé avec un 36-38. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 30-24. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 66-62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 19-38 et un total de 85-100. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a réduit les écarts Utah JazzEn fait, l’équipe a remporté un partiel au cours de ce quart de 10-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-20. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 110-120 en faveur de Houston Rockets.

Au cours de la réunion, ils ont souligné James durcit et Russell Westbrook pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 38 points, sept passes décisives et cinq rebonds et 34 points, quatre passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Donovan Mitchell et Jordan Clarkson, avec 31 points, trois passes décisives et sept rebonds et 22 points, une passe décisive et sept rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Utah Jazz fera face Soleils de Phoenix dans le Vivint Smart Home Arenatandis que le prochain match de Houston Rockets sera contre New York Knicks dans le Toyota Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.