Utah Jazz – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz il a réussi à gagner à domicile pour Miami Heat par 116-101 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à l’extérieur contre Dallas Mavericks 119-123, donc après le match, ils accumulent cinq victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs battaient aussi chez eux pour Guerriers de l’état d’or par 101-113. Avec ce résultat, Utah Jazz Il a 35 victoires en 53 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Miami Heat, après le match, il continue dans les positions de barrage avec 35 victoires en 53 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

13/02/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un 25-28. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont augmenté leur différence et augmenté la différence à un maximum de neuf points (43-52) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 22-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 47-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 32-22 et 79-74 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre les locaux ont augmenté leur écart, marqué l’écart maximal (15 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 37-27. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 116-101 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, les interventions de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, qui a obtenu 16 points, une passe décisive et 20 rebonds et 26 points, quatre passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Jimmy Butler et Duncan Robinson, avec 25 points, une passe décisive et huit rebonds et 18 points, trois passes décisives et un rebond respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Utah Jazz fera face San Antonio Spurs dans le Vivint Smart Home Arena. De son côté, dans le prochain match, Miami Heat fera face Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.