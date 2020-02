Utah Jazz – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Soleils de Phoenix battre Utah Jazz loin de chez eux par 111-131 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Houston Rockets 110-120, donc après le match, ils effectuent une série de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Chicago Bulls 104-112 et après ce résultat, ils accumulent une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Soleils de PhoenixAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 24 victoires en 58 matchs joués. Pour sa part, Utah Jazz, après le match, il continue dans les positions de barrage avec 36 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs coups sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième, bien qu’ils aient finalement fini par se distancer de l’équipe à domicile et ont terminé avec un résultat de 35-27. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 27-35. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 62-62 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et est venue gagner par 12 points (87-99) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 26- 37 et un résultat global de 88-99. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce trimestre de 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 25 points (104-129) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-32. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 111-131 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, les actions de Ricky Rubio et Devin booker, qui a obtenu 22 points, 11 passes décisives et six rebonds et 24 points, 10 passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Donovan Mitchell et Rudy Gobert pour ses interventions lors de la rencontre, avec 38 points, quatre passes décisives et quatre rebonds et 13 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Soleils de Phoenix sera contre Los Angeles Clippers dans le Talking Stick Resort Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Utah Jazz les visages seront vus avec Boston Celtics dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.