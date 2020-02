Utah Jazz – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Utah Jazz il a réussi à gagner à domicile contre Portland Trail Blazers par 117-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Denver Nuggets par 95-98. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 125-117. Avec ce résultat, Utah Jazz prendre position en play-off avec 32 matchs gagnés sur 50 joués, tandis que Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 victoires en 52 matchs. Suivez le classement NBA après le match.

Pendant le premier trimestre, le leadership était entre les mains des visiteurs, ils avaient une différence maximale de 10 points (27-37) et ont terminé avec un 32-38. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 26-34. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 58-72 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 30-17 (et un total de 88-89). Enfin, le dernier trimestre a également vu les deux concurrents, avec plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-25, terminant le match avec un résultat final de 117-114 en faveur de les locaux

En outre, les acteurs les plus Utah Jazz étaient Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert, qui a obtenu 27 points, une passe décisive et quatre rebonds et 16 points, deux passes décisives et 14 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Damian Lillard et Cj Mccollum pour ses interventions lors de la rencontre, avec respectivement 42 points, six passes décisives et six rebonds et 27 points, trois passes décisives et cinq rebonds.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Utah Jazz sera contre Houston Rockets dans le Toyota Center. Pour sa part, Portland Trail Blazers jouera contre Miami Heat dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.