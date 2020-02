Utah Jazz – San Antonio Spurs: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

San Antonio Spurs battre Utah Jazz loin de chez eux par 104-113 un nouveau jour de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Miami Heat par 116-101. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Oklahoma City Thunder par 106-114, complétant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment San Antonio Spurs resterait en dehors des positions de barrage avec 23 matchs gagnés sur 54 joués, tandis que Utah Jazz, après le match, toujours en position de barrage avec 36 victoires en 54 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier trimestre a eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-1 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 21-27 . Après cela, au cours du deuxième trimestre San Antonio Spurs élargi sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du trimestre de 19-2 et a atteint une différence de 21 points (44-65) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-38. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 46 à 65 points avant la pause.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord pour terminer avec un résultat partiel de 29-28 et un total de 75-93. Enfin, au cours du dernier trimestre Utah Jazz Il a également réussi à se rapprocher de nouveau du score, a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quatrième, même si cela n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-20. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 104-113 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de San Antonio Spurs était basé sur les 23 points, quatre passes et sept rebonds de Je laisse Murray et les 18 points, sept passes décisives et cinq rebonds de Demar Derozan. Les 18 points, deux passes décisives et 14 rebonds de Rudy Gobert et les 18 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Emmanuel Mudiay ils n’étaient pas suffisants pour Utah Jazz Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain crash de la compétition Utah Jazz fera face Houston Rockets dans le Vivint Smart Home Arena. Pour sa part, San Antonio Spurs sera mesuré avec Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.