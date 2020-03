Utah Jazz – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors imposé en tant que visiteur Utah Jazz par 92-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 105-111. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Sacramento Kings par 113-118, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. Toronto Raptors, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 45 victoires en 63 matchs Utah Jazz, après le match, il continue également en play-offs avec 41 matchs gagnés sur 63 disputés. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/10/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était dominé par les visiteurs, ils sont venus gagner par neuf points (15-24) et ont terminé avec un 22-27. Après cela, le deuxième trimestre a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-30. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 51-57 au tableau d’affichage.

Au troisième trimestre Toronto Raptors il a maintenu sa différence dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 19-19 et un total de 70-76. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs se sont à nouveau distancés, ont atteint une différence de 10 points (72-82) et la salle s’est terminée avec un résultat partiel de 22-25. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 92-101 pour Toronto Raptors.

Une grande partie de la victoire de Toronto Raptors a été cimenté à partir de 27 points, huit passes et 11 rebonds de Pascal Siakam et les 27 points, trois passes et 13 rebonds de Serge Ibaka. Les 20 points, six passes décisives et cinq rebonds de Joe Ingles et les 15 points, deux passes et sept rebonds de Royce O’Neale ils n’étaient pas suffisants pour Utah Jazz Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Toronto Raptors sera contre Detroit Pistons dans le Aréna Banque Scotia, tandis que Utah Jazz sera mesuré avec Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.