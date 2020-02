Utah Jazz – Washington Wizards: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Utah Jazz il a réussi à gagner à domicile contre Assistants de Washington par 129-119 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Boston Celtics par 103-114. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Brooklyn Nets par 110-106. Avec ce résultat, Utah Jazz Il compte 36 victoires en 58 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 victoires en 57 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-1 partiel pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un 31-28. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-32. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 58-60 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 32-21 (et un total 90-81). Enfin, au cours du dernier trimestre Utah Jazz augmenté sa différence, avait une différence maximale de 15 points (100-85), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 39-38. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 129-119 en faveur des locaux.

Le triomphe de Utah Jazz c’était en partie dû aux 30 points, trois passes décisives et huit rebonds de Donovan Mitchell et les 20 points, deux passes décisives et huit rebonds de Jordan Clarkson. Les 42 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Bradley Beal et les 15 points et sept rebonds de Rui Hachimura ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Utah Jazz mesurez votre force avec Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouselors de la prochaine réunion, Assistants de Washington les visages seront vus avec Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.