“Va être un week-end très émouvant” au All-Star Game

Il n’est pas rare lors de la journée des médias du match des étoiles de la NBA que les participants reçoivent des questions inhabituelles, et pour le meneur de jeu des Boston Celtics, Kemba Walker, cette année n’a pas fait exception.

Mais certaines questions étaient inévitables, compte tenu de la perte de la mort accidentelle de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, qui continue de peser sur la ligue et l’événement.

Tout a commencé lorsque l’on a demandé au produit UConn quelle était la première chose qui venait à l’esprit concernant ce que Walker avait appris de Bryant.

“Comme je l’ai dit, juste son éthique de travail, sans pareille”, a déclaré le natif du Bronx.

«C’était un travailleur très, très, très dur, et vous pouvez le voir», a ajouté Walker. “Le quatrième trimestre est arrivé, j’ai l’impression que tout le monde est toujours fatigué, et Kobe ne l’était pas, tu me sens?” Ouais, c’était un gars spécial. “

D’autres questions étaient moins sérieuses, comme celle de savoir où trouver le meilleur sandwich au bacon, aux œufs et au fromage, auquel Walker n’a eu aucun mal à répondre. “Pas de question. C’est définitivement dans le Bronx. Tout magasin du coin où vous allez dans le Bronx est le meilleur à coup sûr. »

Surnom préféré? «EZ Pass». Jouer différemment pour une nouvelle franchise dans le All-Star Game? «Pas vraiment», commença-t-il. “Je ne sais pas si c’est quelque chose auquel vous vous habituez, mais … c’est le même format, juste une équipe différente.”

Vraisemblablement, Walker faisait référence au processus de sélection, ou peut-être au nouveau format de formation des équipes par le biais d’un projet, car il participera à un tout nouveau format conçu pour commémorer la vie de Kobe Bryant dimanche soir.

La mémoire de Kobe est restée au premier plan même dans les interviews pour la plupart légères de samedi, Walker inclus.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait le week-end, l’ancien Husky a clôturé sa rencontre avec les médias en rappelant que la communauté NBA au sens large ne pleurait pas seulement Bryant mais aussi l’ancien commissaire David Stern.

L’architecte de la NBA est décédé en janvier après une hémorragie cérébrale subie en décembre.

«Très émotif, bien sûr», a déclaré Walker. “Bien sûr, avec la mort tragique de Kobe et Gigi et du reste des familles.”

“David Stern, ça va certainement être un week-end très émouvant, et nous allons célébrer ces gars et tout le monde du mieux que nous pouvons. Ils étaient si importants pour notre jeu. Ils ont tellement développé le jeu. »

«Nous avons tous beaucoup de respect pour eux», a-t-il conclu.

Walker et son coéquipier des Celtics Jayson Tatum célèbreront ces souvenirs dimanche soir dans le All-Star Game – bien que dans différentes équipes – dans ce nouveau format susmentionné pour honorer la légende de Laker.

Ce sera un grand écart par rapport aux itérations précédentes de la mi-saison, et attirera probablement un bon nombre de globes oculaires pour voir comment le nouveau format fonctionne réellement autant que pour honorer Stern et Bryant.

Que le format s’effondre ou non, le clin d’œil aux géants jumeaux perdus par la communauté NBA cette année est un excellent moyen de commémorer le duo, le trophée du joueur le plus utile du jeu All-Star ayant été révélé comme étant un nom supplémentaire pour Kobe. .

Et quelle que soit l’équipe qui remporte le concours – Team LeBron ou Team Giannis – ils ne leur poseront probablement pas de questions sur les sandwichs au petit-déjeuner.

.