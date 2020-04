Valdis Valters, de la star du basket à l’agent du KGB

Aujourd’hui, si nous parlons de basket-ball letton, le premier nom qui me vient à l’esprit est Kristaps Porzingis. Cependant, il y a seulement cinq ans, si nous rejoignions le mot Lettonie et basket-ball, un nom se démarquait des autres: celui de Valdis Valters. C’est un nom de famille qui sonne en Espagne, et beaucoup, puisque son fils Kristaps a joué dans plusieurs équipes de la Ligue Endesa (Fuenlabrada, Joventut et Unicaja) et a laissé un bon souvenir aux supporters espagnols.

Cependant, sa carrière était loin d’être celle de son père en Union soviétique dans les années 1980. Valters faisait partie de l’équipe légendaire qui a remporté la Coupe du monde de 1982 en Colombie et a remporté l’argent en Espagne 86. En outre, il a été le MVP de l’Eurobasket en Tchécoslovaquie en 1981 et a terminé dans le meilleur quintette de la République fédérale d’Allemagne de 1985. Il n’a pas pu jouer. les Jeux olympiques de Séoul 88, au cours desquels l’URSS a fini par remporter l’or, mais a terminé sa carrière en tant qu’international avec 2 médailles d’or européennes et une d’or mondiale, une d’argent européenne et une d’or mondiale et une bronze européenne. Rien de mal. Tout cela l’a amené à entrer au Temple de la renommée de la FIBA ​​en 2017.

Cependant, cet article ne concerne pas ses réalisations en basketball, il concerne l’autre occupation de Valters dans les années 1980. Une occupation, disons quelque chose d’obligatoire. Samedi dernier, lors d’une représentation en direct de “ Colgados del aro ” (près de six heures ont été Iturriaga, Siro López, Lolaso ​​et Antoni Daimiel amusant le personnel avec différents invités) l’ancien légendaire ancien joueur du Real Madrid «Chechu» Biriukov, qui était d’accord avec Valters dans la sélection de l’URSS, a déclaré qu’il avait récemment découvert que le Letton avait été Agent du KGB.

C’est ainsi que Biriukov a raconté comment il avait découvert que son ex-partenaire était un agent du KGB: “Il y a quelques mois, une publication dans un journal sportif russe a révélé qu’en Lettonie, les documents du KGB letton de l’époque soviétique avaient été déclassifiés et le dossier Valters sorti. le nom était l’agent “Stevy”. ”

Apparemment, ce qui s’était passé pour qu’il commence à collaborer avec le KGB, c’est qu’ils l’avaient surpris à la frontière alors qu’il tentait de sortir de l’argent étranger, du caviar ou un produit actuellement interdit pour quitter le pays et lui avaient fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser: ou emprisonner ou collaborer avec le KGB.

.