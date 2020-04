Valeur de la carte Rookie Card de Michael Jordan après la première de «The Last Dance»

Stimulées par la popularité du documentaire d’ESPN “The Last Dance”, les ventes de la carte de recrue de Jordan de 1986 à 1987 ont atteint un paroxysme.

Au cours des deux derniers jours, des records ont été battus à presque tous les niveaux de condition.

Le correcteur le plus convoité – qui prend une carte, l’authentifie et la classe de 1 à 10 – est une société nommée PSA.

[The Man, the Myth, the Gambler: A Collection of Michael Jordan Betting Stories]

PSA affirme avoir classé 18 859 recrues de Michael Jordan 1986-87 Fleer (carte n ° 57). Il y en a 312 classés à 10, qui se vendent maintenant entre 40 000 $ et 50 000 $. Dimanche, Robert Edward Auctions a battu le record du PSA 10 à la menthe gemme, après s’être vendu à 51 600 $.

Les PSA 10 rapportent désormais 10 fois leur investissement sur un horizon de 15 ans (il s’agissait de cartes qui se vendaient 5 000 $ en 2005).

Mais l’histoire de l’augmentation de la demande pour la carte de recrue de MJ est mieux vue à travers les PSA 9, qui rapportent désormais 4 à 6 fois l’investissement sur six ans.

Selon le rapport sur la population de PSA, 2 702 d’entre eux ont été classés.

En février, les ventes de recrues PSA 9 Jordan se sont vendues en moyenne à 7 460 $ sur eBay. En mars, le prix de vente moyen a atteint 7 515 $, mais au moins deux cartes se sont vendues pour plus de 10 000 $ pour la première fois.

Avance rapide jusqu’à ce mois et le prix moyen payé est de 9 669 $. Quatre PSA 9 consécutifs ont été vendus pour plus de 10 000 $ chacun, dont un record pour un PSA 9 de 11 285 $ lundi.

[[L’argent facile! Obtenez une chance de 2-1 sur Joe Burrow to Go No. 1… (Oui, nous sommes sérieux)]

Un autre record sera établi mardi soir, car un PSA 9 est déjà à 12 100 $ et ferme à 21 h 53. ET.

C’est un très bon retour pour quiconque a eu la prévoyance d’acheter cette carte avant 2013, alors que vous pouviez l’obtenir pour moins de 2000 $.

Bien que l’année recrue de Jordan soit 1984-85, il n’y a pas eu de sortie générale de cartes de basket-ball avant le tournage de Fleer en 1986-87. Les cartes Star 1984-85 de Jordan étaient disponibles dans des ensembles Bulls, et le passe-temps ne le considère pas comme sa carte de recrue officielle.

Michael Jordan Rookie Card Jalons: PSA 9

Année

Montant

2014

2 000 $

2015

3 000 $

2017

4 000 $

2018

5 000 $

2019

5 000 $

2019

6 000 $

2020

8 000 $

2020

9 000 $

2020

10 000 $

2020

11 000 $

2020

12 000 $