Valeur nette d’Allen Iverson en 2020

Beaucoup considèrent Allen Iverson comme une icône culturelle de la NBA. Le gardien du Temple de la renommée est devenu une figure influente de la ligue, étant l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Avec son statut d’élite comme l’un des meilleurs «petits hommes» à avoir jamais enfilé une paire de baskets de basket-ball, Iverson a également fait fortune en le faisant.

Bien qu’il ait gagné tellement d’argent en jouant au basket-ball seul, il est ahurissant de penser que la valeur nette déclarée d’Iverson est estimée à seulement 1 million de dollars, par Money Inc.

Tout au long de sa carrière tumultueuse de superstar, The Answer a rapporté environ 154,8 millions de dollars de salaires NBA, par Spotrac. La majorité de son argent est venue de son temps avec les Philadelphia 76ers, où il a gagné un peu moins de 98 millions de dollars. Le premier jour de paie majeur d’Iverson a pris la forme d’un contrat de 70,9 millions de dollars sur six ans qu’il a signé avant la saison 1999-2000 de la NBA. Il a ensuite signé une prolongation de 73,5 millions de dollars sur quatre ans avant la saison 2004-05. Au cours de la saison 2008-2009, Iverson a gagné le salaire annuel le plus élevé de sa carrière avec 20,8 millions de dollars.

Après avoir collecté les chèques de paie massifs, Iverson a signé un contrat d’un an de 3 millions de dollars avec les Grizzlies de Memphis. Cependant, il a eu un mandat désastreux à Memphis après avoir exprimé son mécontentement en jouant un rôle de réserve. Il n’a gagné que 400 000 $ après que les deux parties ont mutuellement convenu de résilier le contrat.

Allen Iverson est retourné chez les Sixers au milieu de la saison 2009-10 avec un contrat en partie garanti, où il a fait un peu plus d’un million. Malheureusement, il a dû quitter l’équipe pour régler les problèmes de santé de sa fille. Iverson a joué son dernier match officiel de la NBA le 20 février 2010 lors d’un match contre les Chicago Bulls.

Mis à part les salaires de carrière, Allen Iverson a également fait une tonne d’argent grâce à des avenants, notamment avec Reebok. La société américaine de vêtements a immédiatement fait venir Iverson dès son arrivée en NBA. Les deux ont convenu d’un accord de 50 millions de dollars sur 10 ans. Plus tard, Reebok a donné à Iverson un contrat à vie après que la légende des Philadelphia 76ers ait remporté le titre de joueur par excellence de la ligue au cours de la saison 2000-01.

Selon Bloomberg, l’accord comprend le paiement à Iverson de 800 000 $ par an. Il comprend également un fonds en fiducie de 32 millions de dollars auquel Iverson, maintenant âgé de 45 ans, peut accéder lorsqu’il aura 55 ans en 2030. Cependant, Allen Iverson ne prévoit que la moitié de cet argent, car son ex-femme détient les droits de l’autre moitié après leur divorce.

Alors, comment un joueur qui a gagné plus de 200 millions de dollars tout au long de sa carrière de basket-ball se retrouve-t-il avec une valeur nette de seulement 1 million de dollars? Cela tient en grande partie aux habitudes de dépenses de l’ancien MVP. Ce n’est pas un secret qu’Allen Iverson a un style de vie somptueux. Il a également inondé son entourage et sa famille de cadeaux et de vacances coûteux.

Iverson était insouciant avec son argent et l’a dépensé sans aucun soin ni planification financière. Il y a aussi eu un moment où Iverson a oublié où il avait garé sa voiture à l’aéroport. Au lieu de chercher le véhicule, Allen Iverson l’a abandonné et en a acheté un nouveau à la place.

Les problèmes financiers d’Iverson sont devenus publics quand il n’a pas payé 900 000 $ ordonnés par un tribunal à un bijoutier local. L’ancien joueur par excellence de la ligue a également révélé à l’époque que son revenu mensuel était de 62 500 $, tandis que ses dépenses étaient de 360 ​​000 $.

Heureusement pour lui, Iverson reçoit toujours 800 000 $ par an de Reebok et 16 millions de dollars l’attendent dans une décennie. Le PDG de Reebok, Matt O’Toole, a déclaré à Bloomberg qu’Allen Iverson en valait toujours la peine malgré son retrait de la NBA depuis plus de 10 ans maintenant.

Comme mentionné, Iverson est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de la ligue et est toujours une figure populaire à ce jour. En plus de son argent avec Reebok, Allen Iverson sera également en mesure de retirer de l’argent de son fonds de pension NBA, qui paie 800 $ par mois.

Allen Iverson est un excellent exemple de joueur qui n’a pas pris soin de son argent. Néanmoins, The Answer semble être dans une meilleure position de nos jours qu’il ne l’était dans la première partie de la décennie précédente. Avec un peu de chance, il ne reviendra pas dans le terrier du lapin.