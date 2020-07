Valeur nette de la star des Warriors en 2020

Draymond Green est peut-être le membre le moins apprécié de la dynastie Golden State Warriors parsemée d’étoiles des années 2010. Il a été quelque peu éclipsé par le Klay Thompson de Stephen Curry et le Kevin Durant, qui sont en fait davantage un témoignage du calibre extrêmement élevé de la liste Dubs.

Néanmoins, vous ne devriez pas vous sentir trop mal face à l’énigme de Green. C’est surtout une fois que vous jetez un œil à son compte bancaire. Aujourd’hui, nous décomposons la valeur nette de l’attaquant de 6 pieds 6 pouces en 2020, formée par ses contrats et d’autres partenariats hors cour.

Valeur nette estimée: 20 millions de dollars

En 2020, Celebrity Net Worth répertorie la valeur nette de Draymond Green à 20 millions de dollars. Assez génial pour une troisième ou même quatrième star de la chaîne dans une équipe, non?

La plupart des revenus de Green proviennent de son salaire de basket-ball. Il devrait empocher 18,5 millions de dollars pour la saison 2019-2020, ce qui augmentera considérablement au cours des saisons suivantes.

Tout a commencé en 2012 pour Green lorsqu’il a été sélectionné au 35e rang du repêchage. Il venait de réaliser un impressionnant passage de quatre ans dans l’État du Michigan, où il avait en moyenne 16,2 points, 10,6 rebonds et 3,8 passes décisives en tant qu’aîné. Néanmoins, plus de quelques équipes ont dépassé Green lors du repêchage, ce qui lui a permis de glisser jusqu’au deuxième tour.

En tant que tel, Green ne roulait pas exactement dans les profondeurs au cours de ses premières années dans la ligue. Au cours de ses trois premières saisons avec les Warriors, son revenu annuel moyen n’était que de 880 000 $ par saison.

À l’été 2015, cependant, Green avait prouvé qu’il méritait une énorme augmentation. Cela est sorti d’un accord de 82 millions de dollars sur cinq ans avec les Warriors. Il avait réussi à ce point.

Green a fait son premier voyage au match des étoiles cette saison-là, qui a été suivi par le prix du joueur défensif de l’année la saison suivante. Au moment de l’écriture, le natif de Saginaw, Michigan a été nommé deux fois dans l’équipe All-NBA, dans l’équipe All-Defensive à cinq reprises, et bien sûr, il a levé le championnat trois fois dans sa carrière.

En 2019, les Warriors devaient creuser profondément dans leurs poches pour prolonger l’accord de Green. Ils sont allés à fond sur leur précieux attaquant, l’enfermant pendant cinq ans pour la modique somme de 99,6 millions de dollars.

L’accord actuel de Green se termine en 2024, et il n’aura alors que 33 ans. Il devrait encore être en attente d’au moins un autre contrat, ce qui augmentera encore sa valeur nette.

Quant à ses avenants, il a traité avec des goûts de Nike et de New Era, bien que les détails de ses revenus restent flous. On peut cependant affirmer que ces accords d’approbation lui rapportent chaque année quelques millions de dollars.

Green fait également du podcasting sur le côté. Son programme s’intitule «Dray Day» et est diffusé via la société de médias LeBron James, Uninterrupted.

Sportskeeda rapporte également que Green a signé un accord de développement de franchise avec Blink Fitness pour lancer au moins 20 gymnases dans son pays natal du Michigan. Cela aurait été un investissement substantiel de Green, et les rendements de ce dernier ne feront qu’augmenter sa valeur nette au fil des ans.

Green est un individu axé sur les affaires et, comme il semble, il continuera de gagner beaucoup, même après l’avoir appelé une carrière dans la NBA.