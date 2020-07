Valeur nette de Shaquille O’Neal en 2020

Shaquille O’Neal a toujours été plus qu’un simple joueur de basket-ball dominant.

Le «Big Diesel» a régulièrement été parmi les joueurs les plus commercialisables, charismatiques et parfois controversés de l’histoire de la NBA. Il est également un grand entrepreneur.

Vous trouverez ci-dessous une évaluation complète de la valeur nette d’O’Neal, qui, en 2019, se situait au nord de 400 millions de dollars.

Gains de carrière

Shaq a encaissé au cours de sa carrière NBA.

Shaquille O’Neal a gagné plus de 292 millions de dollars en tant que joueur de la NBA, ce qui en fait l’un des plus lucratifs de l’histoire de la ligue. Il était déjà l’un des grands joueurs les plus dominants de la ligue dès qu’il a été sélectionné par le Orlando Magic avec le premier choix au classement général du repêchage de 1992 de la NBA.

Mais c’était le premier accord de Shaq avec les Lakers de Los Angeles qui était vraiment un contrat révolutionnaire à ce moment-là. Jerry West a fait tout son possible pour amener O’Neal à Hollywood, éviscérant toute la liste afin de signer Shaquille O’Neal pour un contrat de 120 millions de dollars sur sept ans à l’été 1996.

Ce type d’argent serait considéré comme dérisoire par rapport aux normes actuelles. Mais à l’époque, une telle garantie était pratiquement inconnue, en particulier compte tenu de la nature rétroactive de l’accord.

Shaquille O’Neal signera finalement un nouvel accord avec le Miami Heat à l’été 2005, accord qui lui rapportera plus de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Cela comprenait sa saison 2009-10 plutôt oubliable avec les Cavaliers de Cleveland, à seulement 12,0 points et 6,7 rebonds lors d’une campagne criblée de blessures.

Shaquille O’Neal a terminé sa carrière en NBA avec le quatrième meilleur gain de l’histoire de la NBA, derrière les anciens coéquipiers Kobe Bryant et LeBron James ainsi que Kevin Garnett.

La musique

La carrière de basket-ball de Shaquille O’Neal commençait à peine quand il a également commencé à divertir le rap.

Shaq a signé un contrat d’enregistrement en 1993 et ​​a ensuite sorti son premier album studio, intitulé Shaq Diesel. Au départ, il a eu des tonnes de succès. Shaq Diesel est devenu platine et Shaq Fu: Da Return est devenu or. Il semblait que O’Neal avait vraiment une carrière naissante dans la musique.

Bien sûr, le rap n’était pas le boulot d’O’Neal à cette époque. Sa carrière de rappeur a rapidement échoué, même si son temps dans la musique était loin d’être terminé.

Jamais interprète et artiste de spectacle, Shaquille O’Neal s’est mis à rocker des sets de DJ dans tout le pays, y compris une performance à Lollapalooza à Chicago l’été dernier.

Les sets de Shaq ne semblent guère lucratifs, mais il est clair que le DJ est quelque chose qu’il aime comme passe-temps.

Il semblerait que Shaquille O’Neal continuera d’explorer la scène musicale tant qu’il est toujours disposé et capable.

Entreprises commerciales

Shaq n’a guère hésité à vouloir investir dans une multitude d’entreprises au fil des ans, en particulier dans l’industrie alimentaire.

Selon Money.com, Shaquille O’Neal possédait autrefois jusqu’à 155 restaurants Five Guys, soit 10% du portefeuille de la société. En mars dernier, il a été annoncé que O’Neal rejoindrait le conseil d’administration de Papa John’s, avec la promesse d’investir dans neuf magasins dans la région d’Atlanta tout en devenant l’un des principaux ambassadeurs de la marque.

Les beignets de tante Anne et de Krispy Kreme sont d’autres entreprises alimentaires qui ont bénéficié des investissements de Shaq.

Le «Big Fella» a également investi dans des gymnases et des lave-autos, tout en détenant auparavant une part de la société Ring Doorbell avant le rachat d’Amazon d’un milliard de dollars en 2018. Ensuite, bien sûr, il existe également des relations de longue date avec Icy Hot et Gold Bond. .

Inutile de dire que Shaquille O’Neal n’a aucun problème à diversifier son profil, tant que l’entreprise ou l’entreprise en question correspond à sa marque personnelle et à sa vivacité.

Des investissements intelligents par Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal a raconté comment il avait fait exploser son premier chèque NBA en une journée lors d’une apparition dans l’interview du complexe «Hot Ones».

Mais il semblerait qu’il se soit rendu compte assez rapidement.

Shaq a fait ses premiers investissements dans Google et Apple, deux décisions financières qui portent toujours leurs fruits deux décennies plus tard.

Shaquille O’Neal a également déclaré publiquement avoir adopté un credo Jeff Bezos pour décider d’investir (via Megan Hernbroth de Business Insider):

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, O’Neal a déclaré: «J’ai entendu Jeff Bezos dire une fois [that] il fait ses investissements en fonction de si cela va changer la vie des gens », et« une fois que j’ai commencé à faire cette stratégie, je pense que j’ai probablement quadruplé ce que je vaux. »

Alors qu’il était peut-être jeune et naïf lors de son entrée dans la NBA, Shaquille O’Neal a depuis acquis beaucoup de sens des affaires.

Autres notables pour Shaquille O’Neal

La plupart des fans de la NBA ne connaissent peut-être pas le portfolio de Shaq, mais ils l’ont presque certainement vu à la télévision en tant que membre de « Inside the NBA » de TNT.

Shaquille O’Neal a plus de liens avec la ligue qu’un simple commentateur. Il a acheté une participation minoritaire dans les Kings de Sacramento en 2013.

Certains anciens fans de la NBA ont tendance à se reposer sur leurs lauriers après leur retraite. Pas Shaquille O’Neal.

Il semblerait que la carrière commerciale de Shaquille O’Neal en soit encore à ses débuts, si son bilan en est une indication. La seule question pour le «Diesel» est: et ensuite?