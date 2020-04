Vanessa Bryant pleure la courte retraite de Kobe Bryant à l’occasion de son quatrième anniversaire

Il y a quatre ans, le 13 avril 2016, Kobe Bryant s’est retiré à la fin de la saison NBA 2015-16 avec les Lakers de Los Angeles après avoir marqué 60 points.

Dans la plus grande finale de carrière de l’histoire du sport professionnel, Bryant a réalisé de nombreux tirs d’embrayage dans la foulée vers une victoire de 101-96 contre l’Utah Jazz.

Comme la plupart des athlètes éprouvent généralement des difficultés à la retraite, Bryant a pu rattraper le temps perdu avec sa famille lors de la construction de Kobe Inc. et de Granity Studios.

Malheureusement, Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres passagers ont tragiquement perdu la vie avant un match de basket le 26 janvier.

À l’occasion du quatrième anniversaire du dernier match de Bryant, Vanessa Bryant a pleuré la courte retraite de son mari dans un article déchirant, via Instagram:

Avec la tragédie qui s’est produite il y a près de trois mois, toutes les personnes associées à Bryant sont toujours en difficulté. Après 20 saisons avec les Lakers, le joueur de 41 ans avait tant à donner à sa femme et à ses quatre filles à la retraite.

Depuis la mort de Bryant, il a été nommé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame et son dernier livre est n ° 1 sur la liste des meilleures ventes du New York Times.