Vanessa Bryant se souvient de «Sweet Husband» Kobe Bryant et de «Daddy’s Girl» Gianna Bryant

Depuis son mariage en avril 2001, Vanessa Bryant a été avec Kobe Bryant à chaque étape du chemin, mais a rarement parlé aux médias.

Cela a malheureusement changé lorsque le mari de Bryant et leur fille Gianna Bryant ont été parmi les neuf vies perdues dans une tragédie du 26 janvier.

Alors que le monde s’est réuni pour sa famille, Bryant a remercié les fans des Los Angeles Lakers pour leur soutien et a demandé le respect / la confidentialité pendant cette période.

Lors de “Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant” le 24 février, Bryant n’a pas eu à parler mais a fait preuve d’une force énorme dans un discours puissant.

Alors que la foule du Staples Center a fait une ovation debout à Bryant alors qu’elle se dirigeait vers la scène, elle a d’abord parlé de sa fille «douce» de 13 ans.

“Ma petite fille Gianna Bryant est une âme incroyablement douce et douce.”

Bryant a ensuite révélé les qualités que sa défunte deuxième fille aînée partageait entre elle (personnalité) et son défunt mari (compétitivité).

«Gigi était très compétitive comme son papa, mais Gianna a eu une grâce douce.

Son sourire était comme le soleil. Son sourire occupa tout son visage – comme le mien. Kobe a toujours dit qu’elle était moi. Elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme. Elle était tendre et aimante à l’intérieur. Elle a eu le meilleur rire. “

Alors que la plupart connaissent Bryant en tant que basketteur et célébrité, sa femme ne pouvait pas le voir de cette façon et partageait tous les surnoms qu’elle avait pour lui.

«Kobe était connu comme un concurrent féroce sur le terrain de basket. Le plus grand de tous les temps, un écrivain et oscarisé, et le Black Mamba. Mais pour moi, il était Kobe-Kobe, mon boo-boo, mon bay-boo… Je ne pouvais pas le voir comme une célébrité, ni juste comme un incroyable joueur de basket-ball », a déclaré Bryant à propos de son mari.

Alors que le monde continue de traiter cette tragédie, Bryant a discuté de la triste réalité pour elle et ses trois filles (Natalia, Bianka et Capri) maintenant.

«Il ne va pas pouvoir promener nos filles dans l’allée ou me faire tourner autour de la piste de danse en me chantant« PYT »… mais je veux que mes filles connaissent et se souviennent de la personne, du mari et du père incroyable qu’il était . “

Et pour conclure, Bryant avait un message extrêmement puissant pour son mari.

«Bébé, tu prends soin de notre Gigi. Et j’ai eu Nani, BB et CoCo.

Nous sommes toujours la meilleure équipe. »