Vendredi, NBA Moore Angles & Picks: faire confiance aux Grizzlies de Memphis sur une route dos à dos?

Voici quelques angles de paris pour l’ardoise NBA de vendredi en fonction des matchs et des tendances:

Cotes à partir du vendredi soir et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

PACERS AT KNICKS

Propagation: Pacers -7

Plus / Moins: 211,5

Heure: 19 h 30 ET

L’ANGLE: Je ne peux pas croire que je parie les Knicks (encore)

Les Knicks ont une fiche de 8-3 en tant que chien à domicile pour les équipes de la Conférence de l’Est cette saison. Je sais que ce sont les Knicks, mais regardez, la Conférence de l’Est a tendance à être surestimée en tant que favoris par le marché et les Knicks ont été sournoisement bons contre la propagation ces derniers temps.