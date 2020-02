Vendredi projeté NBA Listes de départ et nouvelles sur les blessures

Crédit:

21 février 2020, 09:11 EST Vous trouverez ci-dessous des informations sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de vendredi, y compris les dernières nouvelles sur Damian Lillard, Karl-Anthony Towns, Kemba Walker et plus encore. Visitez le lien FantasyLabs intégré pour de vrai- nouvelles et mises à jour.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour les neuf matchs de vendredi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 9 h HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du vendredi 21 février

Boston Celtics: Marcus Smart – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Gordon Hayward – Daniel Theis

Les Cavaliers de Cleveland: Darius Garland – Collin Sexton – Cedi Osman – Kevin Love – Andre Drummond

Dallas Mavericks: Luka Doncic – Jalen Brunson – Tim Hardaway Jr. – Dorian Finney-Smith – Kristaps Porzingis

Pépites de Denver: Jamal Murray – Gary Harris – Torrey Craig – Jerami Grant – Nikola Jokic

Indiana Pacers: Malcolm Brogdon – Victor Oladipo – TJ Warren – Domantas Sabonis – Myles Turner

LA Lakers: LeBron James – Avery Bradley – Danny Green – Anthony Davis – JaVale McGee

Grizzlies de Memphis: Ja Morant – Dillon Brooks – Kyle Anderson – Jaren Jackson Jr. – Jonas Valanciunas

Minnesota Timberwolves: D’Angelo Russell – Malik Beasley – Josh Okogie – Juancho Hernangomez – James Johnson

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Lonzo Ball – Jrue Holiday – Brandon Ingram – Zion Williamson – Derrick Favors

New York Knicks: Elfrid Payton – RJ Barrett – Reggie Bullock – Julius Randle – Taj Gibson

OKC Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Orlando Magic: Markelle Fultz – Evan Fournier – Wes Iwundu – Aaron Gordon – Nikola Vucevic

Phoenix Suns: Ricky Rubio – Devin Booker – Kelly Oubre – Mikal Bridges – Deandre Ayton

Portland Trail Blazers: CJ McCollum – Gary Trent Jr. – Trevor Ariza – Carmelo Anthony – Hassan Whiteside

San Antonio Spurs: Dejounte Murray – Bryn Forbes – DeMar DeRozan – Trey Lyles – LaMarcus Aldridge

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Serge Ibaka

Utah Jazz: Donovan Mitchell – Joe Ingles – Bogdan Bogdanovic – Royce O’Neale – Rudy Gobert

Assistants de Washington: Ish Smith – Bradley Beal – Isaac Bonga – Rui Hachimura – Ian Mahinmi

Nouvelles sur les blessures

