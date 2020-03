vérifier sur les guerriers pendant la pause NBA

Cela fait près de trois semaines que les Golden State Warriors ont accueilli Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers au Chase Center de San Francisco. Depuis la défaite des Warriors 131-107 contre les Clippers, la NBA a suspendu le jeu en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant le hiatus de la NBA, les membres des Warriors deviennent créatifs quand il s’agit de trouver des moyens de remplir leur temps. Les jeux vidéo, les médias sociaux et les segments de questions et réponses ont été des options populaires pour les joueurs sans basket-ball sur le calendrier.

Jetez un œil ci-dessous pour voir ce que certains guerriers ont fait depuis que l’action du jeu a été suspendue.

Stephen Curry

Le meneur de jeu de Golden State a été occupé pendant la pause de la NBA. Stephen Curry a plaidé pour l’éloignement social ainsi que la mise en place d’un plan de don de repas par le biais de sa fondation pour les enfants non scolarisés.

Le joueur le plus utile à deux reprises a organisé une séance de questions-réponses interactive avec le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses. Curry et Fauci ont passé environ 30 minutes à discuter des détails de COVID-19.

Regardez la conversation de Curry avec Fauci sur YouTube:

Klay Thompson

Le collègue de Curry, Splash Brother, a été relativement silencieux sur les réseaux sociaux. Cependant, Klay Thompson a envoyé un message à l’appui des professionnels de la santé.

Le triple joueur étoile a remercié les premiers intervenants, les infirmières, les médecins et le personnel hospitalier pour «leurs efforts inlassables».

Via @KlayThompson sur Twitter:

Vert Draymond

Sans cerceaux sur le dossier, Draymond Green a absorbé de la musique. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur défensif de l’année a fait l’éloge de l’artiste hip-hop Travis Scott. Green a creusé profondément dans le catalogue de Cactus Jack.

Via @ Money23Green sur Twitter:

Marquese Chriss

Prendre le film NBA du passé a été un débouché populaire non seulement pour les fans de basket-ball passionnés, mais aussi pour les joueurs. Après avoir regardé une mixtape de Markelle Fultz de l’Orlando Magic, Marquese Chriss a montré de l’amour pour son compatriote Washington Husky.

Via @quese sur Twitter:

Eric Paschall et Juan Toscano-Anderson

Une paire de Warriors a tenu des sessions de questions / réponses distinctes avec les fans sur Twitter pendant l’arrêt de la NBA. Eric Paschall et Juan Toscano-Anderson ont répondu à une multitude de questions qui comprenaient des choses sur la saison 2019-2020, leurs cinq meilleurs joueurs préférés de tous les temps et plus encore.

Via @warriors sur Twitter:

Via @ juanonjuan10 sur Twitter:

