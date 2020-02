Vernon Davis a pris sa retraite dans un hommage aux «Golden Girls» avec Gronk et James Harrison

Vernon Davis a annoncé sans prétention et délicieusement sa retraite le dimanche du Super Bowl, en hommage aux Golden Girls avec Rob Gronkowski, James Harrison et «Miss Cheryl».

Cette lede est un grand bol de soupe de mots, alors vous feriez mieux de regarder la vidéo avant d’aller plus loin.

Juste en rendant un hommage affectueux à l’une des émissions de télévision les plus réconfortantes de l’histoire humaine, la grandeur de base de cette vidéo est élevée. Ensuite, il superpose le charme petit à petit. Quelques idées:

Mlle Cheryl semble être une charmante dame, et j’espère que sa trame de fond ne sera jamais révélée et que nous n’aurons que cela.

Environ 10 secondes après avoir annoncé qu’il se retirait d’une carrière qui a duré 15 ans, 583 réceptions, 7 562 verges, 63 touchés et un anneau du Super Bowl, Davis a fait la figure.

3. James Harrison, même au milieu d’un peu de hijinks facile et aéré, ne peut pas et ne cessera pas de froncer les sourcils, et il est très probable que personne ne lui ait même demandé de le faire.

4. Il sourit une fois, juste après avoir poussé Gronk dans la piscine, un moment où je choisis de croire qu’il s’est libéré en fonction de la réaction de Davis. Encore une fois, personne n’oserait dire qu’ils avaient un problème avec cela.

5. Gronk ne comprenait absolument pas ce que faisait Bea Arthur et essayait en fait de manger sa propre main.

6. En parlant de cela, si nous allons par personnalité, Gronk devrait certainement être Betty White et Harrison devrait être Arthur. Davis est cependant parfait comme Rue McClanahan.

7. Très excité de voir cet équipage faire Scooby Doo ensuite.

8. Quoi qu’il en soit, cette vidéo est géniale, surtout parce qu’elle sera mille milliards de fois moins désagréable que tout ce que Tom Brady prévoit aujourd’hui, à la retraite ou non.

9. La retraite de Davis est très différente de celle de son frère Vontae, qui a juste levé et abandonné les Bills au milieu d’un match, ce qui était vraiment merveilleux.

10. Vernon Davis était un bout serré de la NFL incroyablement grand, incroyablement rapide, presque intouchable, et ce glissement décontracté dans une vie de gaffes et de facilité est à la fois affirmant la vie et inspirant. Profitez de vos ignames.