Version numérique exclusive de l’annuaire des Lakers de Los Angeles 2019-2020

Après une année 1 décevante avec LeBron James qui a été déraillée par des blessures à plusieurs joueurs clés, les Lakers de Los Angeles ont rebondi au cours de l’été en terminant un échange à succès pour Anthony Davis.

Cela a mis fin à une poursuite de plusieurs mois du grand homme des étoiles alors que les Lakers tentaient de faire face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans à la date limite des échanges au cours de la saison NBA 2018-19. Avec Davis et James à la tête de l’équipe, le duo a naturellement été sélectionné pour figurer sur la couverture de l’annuaire officiel des Lakers 2019-2020.

Il est disponible à l’achat au Staples Center, mais LakersNation.com est fier d’annoncer, grâce à un partenariat avec Professional Sports Publications, une version numérique de l’annuaire peut être consultée ici et en cliquant sur la couverture ci-dessous.

LakersNation.com a également reçu un certain nombre d’exemplaires physiques de l’annuaire, qui seront distribués aux fans au hasard via nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Les fans sont encouragés à suivre et à aimer les comptes.

Entre autres faits saillants, le Lakers Yearbook de 210 pages fournit aux fans une expérience de la propriétaire Jeanie Buss, de la vice-présidente des opérations de basket-ball et du directeur général Rob Pelinka, de l’entraîneur-chef Frank Vogel, de l’alignement et des Laker Girls.

Un entretien avec Alex Caruso est également inclus, dont la popularité n’a cessé de croître car il fournit régulièrement une étincelle à l’équipe sur le terrain. Les fans souhaitant revenir sur l’histoire illustre de la franchise trouveront des photos mémorables des décennies précédentes, y compris de feu Kobe Bryant.

Professional Sports Publications imprime en outre des programmes de jeu Lakers qui se font en blocs de deux mois. Le plus récent d’entre eux a Dwight Howard, participant à la NBA Slam Dunk 2020, sur la couverture de janvier et février.