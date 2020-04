Vert: “Les 2 meilleures équipes ont été créées avec des contrats horribles”

Le documentaire «The Las Dance», qui fait revivre la saison 1997/98, la dernière dans laquelle le Chicago Bulls Michael Jordan était champion, il fournit beaucoup d’informations jusqu’ici peu traitées. Par exemple, le très bas salaire que j’avais Scottie Pippen, longtemps le deuxième meilleur joueur de cette équipe, qui était le sixième qui a reçu le moins. Il a signé un contrat de cinq ans en 1991 pour 18 millions de dollars, ce qui fait de lui l’une des grandes stars de la NBA les moins bien payées de l’histoire.

Vert Draymond, le joueur du Golden State Warriors, Il croit que l’un de ses compagnons a également vécu une telle transe.

“Je pense que les deux meilleures équipes de l’histoire de la NBA (se référant à ses Warriors et aux Bulls des années 1990) ont été construites à partir de mauvais contrats. Le contrat de Scottie Pippen est putain de terrible, mais je ne suis pas sûr que ce soit pire. que Stephen Curry. Personne ne va dire que parce que Curry a facturé 11 millions (en 2013, il a signé un contrat de 44 kilos et 4 ans), je ne suis pas un mathématicien, mais je serais intéressé de savoir si ce contrat et celui de Scottie au moment où nous le pourrions les comparer. ”

Au cours de la saison 2015-16, les Warriors ont remporté 73 matchs et Curry a été nommé MVP. Il était actuellement le 61e joueur le mieux payé de la ligue avec 11,3 millions de contrats et le cinquième des Warriors après Klay Thompson, Green, Bogut et Iguodala. Pippen, quant à lui, a gagné 2,7 kilos en 97/98 et a été le sixième joueur à récolter le plus chez les Bulls. Il était le 122 le mieux payé de la ligue cette année-là. En comparant, comme le font Yahoo Sports, nous voyons qu’en 2015-16, Curry’s, le 122 le mieux payé était Marco Bellineli avec six kilos dans les Kings.

Il semble donc que le contrat de Pippen était bien pire que celui de Curry.

