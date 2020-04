Víctor Oladipo et ses options pour revenir dans l’élite de la NBA

Vous ne pouvez jamais abandonner un joueur de la stature de Victor Oladipo. L’éclosion tardive de ce garde de tir de 27 ans ne doit pas cacher l’immense talent qu’il chérit, ainsi qu’un caractère compétitif qui le rend digne d’être un All Star. Il n’était pas l’un des joueurs les plus charismatiques de la NBA et, peut-être pour cette raison, son absence en raison d’une grave blessure au genou est passée plus inaperçue que vraisemblablement. Le caractère choral du Indiana Pacers Il a réduit les conséquences de son absence et dans les matchs joués cette saison après son retour de blessure, il y avait un manque de rythme évident que la quarantaine des coronavirus ne résout rien.

“C’est douloureux de rencontrer cette situation au moment où je suis revenu et je commençais à me sentir mieux”, a déclaré Victor après avoir joué six matchs. “J’essayais d’être fort au contact, d’avoir confiance en moi et d’être le même que toujours. Évidemment, c’était difficile, j’ai réalisé que je ne pouvais pas donner mon 100%, mais je savais que c’était une question de temps. Maintenant je suis à Miami, je travaille dur sur ma maison pour essayer de me mettre en forme pour le redémarrage “, révèle un joueur qui en 2017 avait en moyenne plus de 23 points par match et était l’âme des Pacers.

Il se remet d’une chirurgie du tendon rotulien depuis plus d’un an et sait qu’il allait être très patient, lui et la franchise. “Nous devrons nous adapter et fixer des limites dans son timing. L’idée est de travailler sur le long terme, sans précipitation”, a révélé Pritchard sur ESPN. “C’est une bonne nouvelle que vous ayez un gymnase à la maison parce que vous devez renforcer votre corps”, a-t-il conclu. “Je pense toujours que je peux faire plus pour ne pas m’arrêter avant d’avoir atteint mon meilleur niveau”, prévient-il Victor Oladipo.

