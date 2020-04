Víctor Wembanyama, meilleur jeune joueur de la future NBA européenne

Nous nous souvenons tous de la première fois que nous avons vu une grande star. Les meilleurs sont capables de transmettre ces sensations uniques avec leur jeu que chaque œil aguerri sait identifier et prévoir un avenir splendide. Victor Wembanyama Cela a fait frissonner la colonne vertébrale de tous les chanceux qui ont été témoins de son talent cette saison. À seulement 16 ans, cet homme qui est passé par l’Académie des jeunes du FC Barcelone pour revenir peu après dans son club natal, le Nanterre 92, il a dilapidé toutes les prédictions sur son niveau de jeu. Appelé à plusieurs reprises pour la première équipe, le club français veut y aller lentement, mais il leur sera difficile de contenir une telle richesse de talents pendant longtemps.

Démarrage de ANGT Kaunas avec Nanterre vs Venezia. Premier aperçu du phénomène français Victor Wembanyama cette saison. Tellement incroyablement habile et fluide pour un joueur de sa taille. Peut-être la meilleure perspective en Europe quel que soit l’âge. pic.twitter.com/cth1wGaAeG

– Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) 7 février 2020

Dans la prestigieuse Euroligue des jeunes, appelée Adidas Next Generation Tournament auxquelles participent les affiliés de certains des meilleurs clubs européens, le Nanterre 92 de Wembanyama a terminé avec un équilibre de deux victoires et une défaite, mais surtout, cela s’est terminé par une performance inoubliable de ce joueur de 2,18 m à 16 ans, une minceur et une agilité extrêmes en mouvement rarement vues chez aucun joueur. . Wembanyama a signé 22 points, 15 rebonds et 9 rebonds dans son duel avec la filiale de Saragosse, bien que lorsqu’il était peu accompagné dans son équipe, il a vu comment Nanterre avait perdu en phase finale contre Joventut Badalona.

– Victor Wembanyama (France), vient d’avoir 16 ans. Il mesure 2,19 et se passe bien dans le tournoi Adidas Next Generation. pic.twitter.com/QA7ImK4cES

– Luis Vallejo (@Lvallejocolom) 7 février 2020

Mais la graine de son futur potentiel était déjà plantée chez tous les éclaireurs qui ont peuplé le tournoi, s’ils ne le connaissaient pas encore. Un centre avec une marge pour continuer à grandir en stature, une capacité de mouvement plus typique d’un attaquant et la capacité innée de faire des mouvements aussi plastiques qu’efficaces dans le poteau bas. Comme si cela ne suffisait pas, Victor a un coup de main de l’extérieur et ne renonce même pas à lancer des triplets. Il est difficile de penser que son saut NBA elle peut être repoussée au-delà de 2023, date déjà marquée par son environnement pour devenir visible dans l’élite. Peut-être qu’une grande équipe européenne veut l’attirer afin d’exploiter son potentiel quelques années avant d’arrêter les États-Unis. Nous devrons être très attentifs à l’évolution des Victor Wembanyama.

.