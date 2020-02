Vidéo et citations «Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant»

Le 26 janvier, Kobe Bryant, Gianna Bryant et sept autres personnes ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à Calabasas en route vers la Mamba Sports Academy.

Au cours du mois dernier, le monde s’est réuni pour ces neuf vies, des joueurs changeant leur numéro de maillot à des hommages aux peintures murales en jeu.

Et le 24 février, les fans de Bryant et de Los Angeles Lakers se sont réunis au Staples Center pour «A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant».

Voici la liste des personnes qui ont pris la parole ou joué au mémorial de Bryant:

Beyonce (29:00 marque)

Vannesa Bryant (47:07 marque)

“Gigi serait facilement devenu le meilleur joueur de la WNBA.”

“Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre sans l’un l’autre. Il devait les ramener à la maison pour être ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi. Et j’ai eu Nani, Bebe et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Nous vous aimons tous les deux et vous nous manquez. »

Dianna Taurasi (1:09:11 marque)

«Gigi représente à bien des égards l’avenir du basketball féminin. Un avenir où une jeune femme aspire à jouer dans la WNBA de la même manière que je voulais être [Los Angeles] Laker. Gigi avait déjà des objectifs à jouer pour UConn… ce qui en soi montrait sa mentalité intrépide. Elle représente une époque où une jeune fille n’a pas besoin de permission pour jouer, son habileté mériterait le respect. “

Sabrina Ionescu (1:15:30 marque)

«Je demande à chacun de vous. Chaque fille, chaque humain ici avec une voix, une plate-forme et un cœur pour ne pas laisser son soleil se coucher. Brillez pour nous pour notre sport où il l’a déjà fait. Investissez en nous avec la même passion, la même motivation, le même respect et le même amour que lui. »

Geno Auriemma (1:23:12 marque)

«Comment ironique il me parlerait de coaching? L’incoachable veut parler de coaching… Je voulais savoir pourquoi et il a dit: «Je suis le coach de l’équipe de ma fille.» J’ai dit: «Oh mon dieu, ce pauvre enfant!» J’ai regardé des moments forts d’elle et troisième ou quatrième fois qu’elle a touché le ballon, Gianna l’a dépassée lorsqu’elle était ouverte… Je me suis dit: «Elle n’écoute pas son père.» »

Rob Pelinka (1:33:33 marque)

“Puissiez-vous toujours vous souvenir de profiter de la route, surtout quand elle est difficile.”

Alicia Keys (1:53:34 marque)

Michael Jordan (marque de 2:01:20)

«Dans le basket-ball, dans la vie, en tant que parent, Kobe n’a rien laissé dans le réservoir. Il a tout laissé par terre. Peut-être que cela a surpris les gens que Kobe et moi étions des amis très proches, mais nous étions des amis très proches. Kobe était mon cher ami. Il était comme un petit frère. Tout le monde a toujours voulu parler des comparaisons entre lui et moi… Je voulais juste parler de Kobe. »

“Quand Kobe est mort, un morceau de moi est mort.”

Shaquille O’Neal (2:13:40 marque)

«Kobe et moi nous sommes poussés à jouer l’un des plus grands basketball de tous les temps. Et oui, parfois comme des enfants immatures, nous nous disputions et nous battions. En vérité, Kobe et moi avons toujours maintenu un profond respect et un amour l’un pour l’autre. »

«J’ai dit:« Kobe… il n’y a pas de moi dans l’équipe. »Et Kobe a dit:« Je sais, mais il y a un M-E chez cette mère[expletive]. “Alors je suis retourné et j’ai dit à Rick [Fox] et Big Shot Bob [Robert Horry]… J’ai dit: «Obtenez juste le rebond…. il ne passe pas. »

Christina Aguilera (2:22:18 marque)

Vanessa Bryant et la Fondation sportive Mamba & Mambacita ont créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette malheureuse tragédie. Si les fans veulent faire un don, veuillez visiter MambaOnThree.org.

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les familles impliquées.