Vidéo et citations «Une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant»

Le 26 janvier, Kobe Bryant, Gianna Bryant et sept autres personnes ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à Calabasas en route vers la Mamba Sports Academy.

Au cours du mois dernier, le monde s’est réuni pour ces neuf vies, des joueurs changeant leur numéro de maillot à des hommages aux peintures murales en jeu.

Et le 24 février, les fans de Bryant et de Los Angeles Lakers se sont réunis au Staples Center pour «A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant».

Voici la liste des personnes qui ont pris la parole ou joué au mémorial de Bryant:

Beyonce (29:00 marque)

Vannesa Bryant (47:07 marque)

“Gigi serait facilement devenu le meilleur joueur de la WNBA.”

“Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre sans l’un l’autre. Il devait les ramener à la maison pour être ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi. Et j’ai eu Nani, Bebe et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Nous vous aimons tous les deux et vous nous manquez. »

Dianna Taurasi (1:09:11 marque)

Sabrina Ionescu (1:15:30 marque)

«Je demande à chacun de vous. Chaque fille, chaque humain ici avec une voix, une plate-forme et un cœur pour ne pas laisser son soleil se coucher. Brillez pour nous pour notre sport où il l’a déjà fait. Investissez en nous avec la même passion, la même motivation, le même respect et le même amour que lui. »

Geno Auriemma (1:23:12 marque)

Rob Pelinka (1:33:33 marque)

Alicia Keys (1:53:34 marque)

Michael Jordan (marque de 2:01:20)

“Quand Kobe est mort, un morceau de moi est mort.”

Shaquille O’Neal (2:13:40 marque)

Christina Aguilera (2:22:18 marque)

Vanessa Bryant et la Fondation sportive Mamba & Mambacita ont créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette malheureuse tragédie. Si les fans veulent faire un don, veuillez visiter MambaOnThree.org.

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les familles impliquées.