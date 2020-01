Video : Kawhi Leonard a célébré son premier triple double dans un club de strip-tease

Le joueur des Clippers a fait un match exceptionnel contre les Heat

Kawhi Leonard a réalisé le premier triple double de sa carrière sportive il y a quelques jours. Les Clippers ont battu la chaleur avec un Leonard implacable. L’attaquant a terminé le match avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes contre l’équipe de Miami.

Mais la controverse est arrivée quelques heures plus tard. Le joueur a décidé de “célébrer” le record en allant dans un club de strip-tease. Plusieurs fans l’ont surpris en train de jeter des billets sur une femme après qu’il ait fait un strip-tease. C’était une grosse affaire dans la NBA.

Le garde de tir américain Kawhi Leonard a marqué son premier triple-double NBA en basketball aux États-Unis lors de la victoire 122-117 des Clippers de Los Angeles contre Miami Heat.

Le natif de Los Angeles a terminé le match avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes pour aider son équipe à se remettre d’un déficit de 15 buts, tout en battant son rival en visite à l’AmericanAirlines Arena de Floride pour la deuxième fois cette saison.

Avec Paul George et Patrick Beverley tous deux éliminés, Leonard et ses coéquipiers ont démarré lentement. Après s’être imposé 11 à 2 au début du match, l’attaquant a conclu en force avec 17 buts dans le troisième quart et des coups francs dans les dernières minutes. Il a réalisé son exploit à la fin du quatrième trimestre, mais il l’a complété par un rebond après qu’un autre ait été refusé.

Leonard, lors de sa neuvième saison en NBA, n’avait jamais atteint le triple-double, ce qui a finalement surpris ses coéquipiers et entraîneurs. “Je pensais en fait que j’en avais déjà un”, a déclaré l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers. “C’est super et j’ai dû le faire pour la possession du ballon à différents moments du match, surtout dans les deux derniers quarts de finale”, a-t-il déclaré.

Leonard vient de dire que c’est un grand honneur, tout en se sentant bien de gagner et d’aider dans tous les cas, sans parler de marquer au moins 30 points en sept matchs consécutifs, de rejoindre le monde B. Free et Bob McAdoo sont les seuls à avoir réalisé cet exploit dans l’histoire des Clippers, dont les 33 qui ont égalé le record de Blake Griffin.