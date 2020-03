Vidéo: les temps forts de James Harden en cette saison NBA

James Harden Il a été, jusqu’à la pause indéfinie de la compétition due au coronavirus, l’un des joueurs les plus remarquables de la saison NBA en cours. En fait, une fois de plus, il est le joueur avec le plus de points par match en moyenne (34,4) et l’un des trois principaux candidats à être MVP de la saison (avec LeBron James et Giannis Antetokounmpo). Ci-dessous, une compilation avec les moments forts de ‘La Barba’ avec Fusées de Houston dans cette campagne:

