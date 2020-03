Vince Carter chute 40 sur Charlotte Bobcats

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Avant le match des New Jersey Nets à Charlotte contre le Bobcast le 24 mars 2007, Vince Carter avait marqué plus de 40 points à quatre reprises au cours de la saison 2006-07. Lorsque la superstar des Nets a commencé le match avec un quart d’ouverture de 10 points, il semblait que Carter pourrait ajouter à son bilan.

Il a fait exactement cela, terminant avec 40 points sur un tir de 13 pour 20 (3 pour 6 en profondeur) lors de la victoire des Nets 113-107 (score plein). Carter est également allé à 11 pour 13 à la ligne des lancers francs, a attrapé cinq rebonds, a effectué quatre passes décisives et a enregistré un tir bloqué et un vol.

Jason Kidd a terminé avec un double-double. Il a 15 passes décisives et 10 rebonds. Richard Jefferson a marqué 16 points et Josh Boone en a ajouté 21 sur le banc.

