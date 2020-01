Vince Carter dit qu’il a essayé de “rester en sécurité” en défendant Joel Embiid

Les Hawks d’Atlanta ont réussi à décrocher une victoire sur les Philadelphia 76ers jeudi soir, dirigés par l’explosif Trae Young, qui a donné aux Sixers toute la nuit. Les Sixers ont aussi quelques All-Stars de leur côté et ils ont également causé des problèmes aux Hawks.

Ben Simmons avait 31 points, six rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions, tandis que Joel Embiid avait 21 points et 14 rebonds. Embiid est celui qui a attiré l’attention du vétéran des Hawks Vince Carter qui joue dans la 22e et dernière saison de sa carrière NBA.

“J’essaie juste de rester en sécurité”, a déclaré Carter à propos de la défense du grand homme. «Juste pour le rendre aussi difficile que possible. J’abandonne la taille et le poids. Essayer de le garder aussi loin du pâté de maisons et de le faire gagner. »

Carter, qui a terminé avec 14 points cette nuit-là, s’est retrouvé face à face avec le géant plusieurs fois au cours de la nuit. Pour un gars de 43 ans, cela peut être une question difficile à poser contre un gars aussi fort, talentueux et agile qu’Embiid.

«Il est très bon pour mettre son corps sur toi. Je me suis juste assuré de rester près de moi et de frapper en premier au lieu de me faire frapper en premier », a expliqué le vétéran. «C’était important parce que s’il me frappait le premier, je serais probablement encore sur la table d’entraînement quelque part. C’est un grand gars et il sait comment utiliser son corps. “

Pour ce que ça vaut, Carter a tenu Embiid à un tir de 0 pour 1 et juste un point quand il a été jumelé avec lui.

Carter a le respect et l’admiration des Sixers car ils ont tous grandi en le regardant et il a clairement du respect pour Embiid et ce qu’il peut apporter au sol. Le vétéran avait juste besoin de s’assurer qu’il se rendrait au dernier match de sa carrière légendaire en une seule pièce.

Les Sixers, quant à eux, se relèveront et se dirigeront vers Boston pour affronter les Celtics samedi.

.