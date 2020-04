Vince Carter enregistre son deuxième triple-double en uniforme Nets

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Le 7 avril 2007, Vince Carter et Jason Kidd ont fait quelque chose qu’aucun duo NBA n’avait depuis 1989. Les deux ont réussi un triple-double dans la victoire 120-114 du New Jersey sur les Wizards de Washington (score plein).

Carter a ouvert la voie dans son premier triple-double en uniforme des Nets, terminant avec 46 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. Kidd a marqué 10 points et il a récolté 18 mentions d’aide et 16 planches.

Moins de deux semaines plus tard – le 16 avril – Carter enregistrerait son deuxième triple-double de sa carrière dans les Nets, terminant avec 29 points, 12 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire de 104-95 du New Jersey contre les Knicks de New York (score plein).

Carter continuerait à enregistrer un triple-double de plus au cours de sa carrière dans les Nets (3 février 2009).

