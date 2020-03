Vince Carter envoie un amour impromptu à Memphis

Lorsque les Hawks d’Atlanta ont effectué leur seule visite au Tennessee cette saison pour jouer les Grizzlies de Memphis, Vince Carter n’a pas oublié de montrer un peu d’amour à la ville qu’il a appelée chez lui pendant trois saisons.

Pendant que Jonas Valanciunas, le centre des Grizzlies, avait son entrevue d’après-match, Carter est intervenu et a adressé un remerciement impromptu aux fans des Grizzlies:

Le joueur de 42 ans est dans les derniers mois de sa tournée d’adieu. Carter envoie évidemment ses derniers vœux à chaque ville qu’il visite à partir de ce moment.

Carter a disputé un total de 199 matchs avec Memphis, s’étalant sur trois saisons de 2014-2015 à 2016-2017. Au cours de ses trois années avec les Grizzlies, Carter n’a récolté que 6,9 ​​points en moyenne tout en jouant 19 minutes par nuit.

Avant le début de la saison 2019-2020, Carter a annoncé que cette saison ⁠ – sa 22e saison NBA record setting – record serait la dernière. Cela a été un sacré tour pour Vinsanity.

La plupart se souviendraient du 8-All-Star pour ses passages avec les Raptors de Toronto et les Nets du New Jersey. Surtout connu pour ses ébats volants et ses dunks défiant la mort à ses débuts, Carter est finalement devenu un joueur offensif bien équilibré dans sa perfection.

Cependant, au cours de la seconde moitié de sa carrière, l’ancien no. 5 choix global a été un compagnon jouant avec six franchises différentes. Et au cours de ces dernières années, Carter a embrassé le rôle de vétéran pour de jeunes équipes telles que les Grizzlies, les Sacramento Kings et maintenant les Atlanta Hawks.

Avec sa longévité et son professionnalisme, Carter est sans aucun doute l’un des joueurs les plus respectés de l’histoire du jeu et devrait finalement se retrouver au Temple de la renommée du basket-ball.