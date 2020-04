Vince Carter remporte le duel contre Dwyane Wade

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Entrée en jeu sur 2 avril 2006, les Nets du New Jersey étaient l’équipe la plus chaude de la NBA. Ils menaient une séquence de 11 victoires consécutives, avaient le troisième meilleur record de la Conférence de l’Est et se préparaient à affronter le Miami Heat – qui se trouvait également être l’équipe n ° 2 dans l’Est.

Mais les records de la saison générale n’avaient pas d’importance ce jour-là, surtout pas pour Vince Carter.

La star des Nets a marqué 43 points avec 16 tirs sur 27. Il a également récolté six passes, trois rebonds, deux interceptions et un tir bloqué lors de la victoire 90-78 du New Jersey contre les Heat (score plein).

“Il est l’un des meilleurs et lorsque vous êtes l’un des meilleurs, vous vous levez pour des matchs comme celui-ci”, a déclaré Jason Kidd à propos de Carter après la victoire de 2006. “Quand il est venu ici, les gens ont dit à quel point il était doux, à quel point il était un gars qui ne voulait pas concourir quand les choses devenaient difficiles. Mais nous ne l’avons pas vu. C’est comme l’an dernier quand il nous a portés sur son dos dans la seconde moitié de la saison. »

Kidd a récolté neuf points, neuf passes décisives, sept rebonds et trois interceptions dans la victoire. Richard Jefferson a également eu sept rebonds et a terminé deuxième au pointage (16 points) pour les Nets. Nenad Krstic a marqué 11 points et saisi huit planches.

Pour le Heat, Dwyane Wade a marqué 32 points et a également terminé avec six rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions. Shaquille O’Neal a terminé avec 18 points et neuf rebonds. Udonis Haslem avait 11 planches et Antoine Walker a marqué 11 points sur le banc.

