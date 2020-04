Vincent Poirier de Boston parle de mise en quarantaine et reste prêt pour les éliminatoires

Le centre recrue des Boston Celtics, Vincent Poirier, a récemment rencontré la journaliste de l’équipe Amanda Pflugrad et a partagé ce qu’il faisait depuis que les Celtics et le reste de la NBA sont passés en mode verrouillage le 12 mars.

Pour de nombreux fans et joueurs, cela a été un défi de s’adapter à la nouvelle norme de la quarantaine des coronavirus, mais plusieurs joueurs de la liste de Boston ont partagé certaines de leurs routines quotidiennes, leurs pensées et leurs sentiments sur la pandémie virale sur les réseaux sociaux.

Et, comme l’a fait Poirier, à l’occasion dans des interviews à distance.

Pflugrad a commencé par une question sur la façon dont Poirier et sa famille se sont installés dans cette nouvelle normalité, et le grand homme français a reflété certains des mêmes problèmes que beaucoup d’entre nous traitent.

“Nous sommes à la maison depuis deux semaines maintenant, donc c’est un peu bizarre”, a-t-il commencé. «C’est mieux pour tout le monde – j’essaierais de rester en forme et de faire quelque chose pendant la journée, car le temps est long.»

Lorsqu’on lui a demandé comment il restait en forme à la lumière des informations selon lesquelles l’équipe apportait du matériel d’entraînement aux joueurs en quarantaine, Poirier a répondu que lui et ses coéquipiers «sont en contact avec l’entraîneur, donc chaque matin j’essaie d’en faire», ce qui est «assez difficile parce que je n’ai de toute façon rien à faire. “

“Il y a un peu d’exercice que vous pouvez faire avec votre corps”, a-t-il poursuivi, “et j’essaie de faire le maximum que je peux. Je trouve une petite piste à côté de chez moi, alors j’essaie de courir le matin. »

“Après cela, il y a … des jeux vidéo, juste assis”, a-t-il ajouté.

Bien que certains de ces jeux aient été joués avec des fans grâce au partenariat de Poirier avec Yoke, une société de chat vidéo célèbre aux côtés de son coéquipier Tacko Fall, il n’a pas fait beaucoup de jeux avec ses autres coéquipiers de joueurs comme Grant Williams ou Gordon Hayward.

Revenant au début de l’arrêt, Poirier a révélé la nuit où il était apparenté que son compatriote Rudy Gobert avait été testé positif pour le coronavirus, il avait été avec le centre de jazz d’Utah cinq jours plus tôt.

“Alors, il m’a appelé avant et m’a dit:” Ouais, je suis positif “; alors je suis retourné dans ma chambre pour rester en sécurité, rester en quarantaine – on ne sait jamais »

“C’est quelque chose pour lequel personne n’était prêt, mais je pense que l’équipe est entrée dans le bon sens, nous sommes revenus le lendemain et ils ont essayé de nous tester très rapidement.”

“C’est assez difficile de se sentir comme il n’y a plus de NBA en ce moment de l’année”, a-t-il ajouté, “et nous ne savons même pas si cela va revenir … c’est triste, parce que vous ne savez pas si vous devez rester en forme … vous ne connaissez pas les séries éliminatoires ou non, c’est donc une sensation bizarre. “

Le centre français a noté que c’était leur travail de rester en forme, et qu’en plus du côté physique des choses, il gardait son esprit concentré, il apprenait, regardait de vieux matchs et restait en contact avec les gens, en particulier le personnel d’entraîneurs.

Dans les téléconférences régulières tenues par les Celtics, Poirier a raconté comment ils partageraient des informations sur ce qui se passait avec la NBA en termes de plans futurs et de nouvelles importantes, mais a peu parlé des spécificités du jeu lui-même, faisant écho aux commentaires de l’entraîneur-chef Brad Stevens lors d’une conférence téléphonique de la semaine dernière.

L’équipe a utilisé ces appels pour rester connecté pendant cette période de distanciation physique, et bien que numériques, ils ont été un moyen important de maintenir les liens forgés au cours de la saison NBA 2019-2020.

«Le fait est que nous avons une bonne chimie, donc nous nous sommes toujours vérifiés avant même. Donc, nous continuons à le faire. Nous nous aimons, nous nous apprécions, donc c’est tout naturel pour nous de vérifier tout le monde. Je viens ce matin; nous essayons de rester en contact. “

L’entrevue a été longue et de grande envergure, et mérite d’être regardée si vous ne l’avez pas déjà vue. Regardez la vidéo ci-dessus pour tous les détails de l’échange, où Poirier discute avec son coéquipier Marcus Smart de la lutte contre le virus, les vidéos Tik Tok, un nouvel ajout à la famille Poirier – et plus encore.

