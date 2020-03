Virtus Bologna reprend l’entraînement au pire moment en Italie dans la crise des coronavirus

L’Italie est actuellement l’un des pays dans lesquels la coronavirus a impacté avec une plus grande force. L’ensemble du pays est en quarantaine et les cas de décès et de personnes infectées par Covid-19 continuent d’augmenter rapidement. C’est pourquoi la dernière décision d’un des clubs de basket-ball italiens de reprendre l’entraînement, le Virtus Bologna.

L’équipe du nord de l’Italie, l’une des zones les plus touchées du pays, assure qu’elle prendra toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la santé de ses joueurs. L’une des mesures qui sera mise en œuvre sera que seuls deux joueurs peuvent être en même temps dans les installations sportives, à condition que l’un soit dans le gymnase et l’autre sur le terrain.

Dans un domaine aseptisé, et avec des restrictions logiques, Virtus Bologna se déplace à nouveau, en Italie fortement touchée. Nous n’allons pas abandonner, a saccagé la mythique Sasha Djordjevic. Comme quand j’étais joueur …

