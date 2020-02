Vogel dit que DeMarcus Cousins ​​est sur la bonne voie pour retrouver la santé en séries éliminatoires

Une histoire des Lakers de Los Angeles qui a été éclipsée par les festivités entourant le week-end des étoiles NBA est une nouvelle d’un retour potentiel cette saison pour DeMarcus Cousins. Le quadruple All-Star de 29 ans a signé un contrat d’un an avec les Lakers pendant l’intersaison avant de subir une blessure au LCA en août. Mais selon l’entraîneur Frank Vogel – qui s’est entretenu avec des journalistes à Chicago – DeMarcus pourrait être de retour pour donner un coup de poing supplémentaire à la formation des Lakers par les séries éliminatoires.

“Il est sur la bonne voie pour retrouver la santé en séries éliminatoires”, a déclaré Vogel. “Nous devrons voir où il en est avec le rythme, le conditionnement et le timing et tout ça. Mais il est possible qu’il revienne cette saison, oui. »

L’entraîneur-chef des Los Angeles Lakers discute des Cousins ​​et de son retour potentiel à la 22e minute dans la vidéo ci-dessous.

Tout en mettant en vedette JaVale McGee, Dwight Howard et Anthony Davis à l’avant, les Lakers sont déjà l’une des plus grandes équipes de la NBA. Ajouter des cousins ​​à cette rotation du grand homme ne ferait qu’augmenter leur longueur écrasante autour du panier. Que deMarcus soit prêt du point de vue du conditionnement à contribuer des minutes significatives aux côtés de LeBron James et de la société pendant les séries éliminatoires, tout le monde peut le deviner. Mais Vogel suggérant qu’il s’attend à ce qu’il soit en assez bonne santé pour lui donner un coup de feu à ce stade est certainement encourageant pour le violet et l’or.

