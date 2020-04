Vogel, entraîneur des Lakers, n’a pas été testé pour le COVID-19

L’entraîneur des Lakers de Los Angeles Frank Vogel Il a admis ce soir lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que ni lui ni son équipe d’assistants n’avaient été testés pour COVID-19, contrairement à ce qui s’est passé avec les joueurs.

04/03/2020 à 08:14

CEST

EFE

La direction des Lakers a rapporté cette semaine que tous ses joueurs, y compris les deux qui avaient précédemment été testés positifs pour le coronavirus, n’avaient aucun symptôme après une période d’auto-isolement de deux semaines.

“Pour autant que je sache, le reste du personnel n’a pas été évalué”, a déclaré Vogel. “Les seules personnes qui ont été évaluées par la nouvelle des résultats positifs des Brooklyn Nets étaient nos joueurs.”

Les joueurs des Quatre Nets, dont l’attaquant Kevin Durant, Ils ont été testés positifs pour le coronavirus, ce qui a incité les Lakers à prendre rapidement des dispositions pour que leurs joueurs reçoivent les tests dans un laboratoire privé de Los Angeles.

Le dernier match des Lakers avant la suspension de la compétition NBA était le duel contre les Nets, au Staples Center, le 10 mars.

Vogel, qui fait une pause à la maison avec sa femme et ses deux filles, a déclaré que sa famille lui avait demandé s’il voulait se tester, compte tenu de la proximité d’un entraîneur avec ses joueurs, mais a choisi de suivre les règles. instructions données par des spécialistes de la santé.

“C’est juste qu’ils ne nous ont pas dit de passer le test.”Expliqua Vogel. “Et de toute évidence, tout le monde a reconnu le manque de tests et nous allions simplement faire ce que le service de santé local nous avait dit de faire. Ils nous ont demandé de ne pas être testés à ce moment-là.”

Vogel a expliqué qu’il n’avait jamais senti qu’il aurait pu être infecté car il y avait déjà des schémas de distanciation sociale établis et qu’il se sentait toujours bien.

Sa confiance dans son état de santé est telle qu’il ne s’est même pas intéressé à savoir qui étaient les deux joueurs des Lakers qui avaient été testés positifs pour COVID-19 et sa satisfaction est qu’ils soient complètement rétablis.

Vogel a également reconnu que son objectif était désormais de contrôler autant que possible l’équipe depuis le terrain, de rester en pleine forme physique et de passer beaucoup plus de temps avec sa famille.

“Il suffit de passer le temps, de s’amuser autant que possible et de profiter du côté positif de tout cela, qui est le temps en famille”, a déclaré Vogel.

Pourtant, Vogel, qui célèbre sa première saison à la tête des Lakers, reconnaît que l’arrêt soudain de la compétition lorsque son équipe était numéro un dans la Conférence Ouest (49-14) n’était pas la meilleure expérience.

Bien que l’option de perdre le reste de la saison en raison de la pandémie mondiale de coronavirus lui ait également laissé un sentiment rare à certains moments.

“Tout est possible”, a admis Vogel, 46 ans. “C’est certainement une possibilité et ce serait une énorme déception si nous ne pouvions pas jouer. Cependant, nous comprenons cela, et c’est plus grand que le basket-ball. Et revenir sur le terrain n’est pas la chose la plus importante pour le monde en ce moment.”

Vogel est confiant qu’au final, ils auront l’occasion de reprendre la compétition, mais si finalement ils ne le font pas, il a reconnu que ce serait une grande déception qu’ils auraient à affronter si ce moment se produisait.

Pendant ce temps, il a déclaré qu’il traitait cette période comme l’intersaison, sachant que si la Ligue pouvait reprendre la saison 2019-2020 à un moment donné, son équipe aurait besoin d’énergie pour reconstruire le succès qu’il avait avant la suspension et avoir encore plus de connaissances sur rivaux.

“Retrouver le niveau que nous avions au moment de la suspension ne sera pas facile, mais c’est l’objectif que nous devons atteindre si nous voulons réussir”, a déclaré Vogel. “Nous devons réinitialiser notre chimie, réinitialiser notre éthique de travail, notre conditionnement physique, notre rythme et notre temps de jeu.”

La consolation de Vogel est qu’il sait que le reste des équipes de la ligue auront également le même problème et le chemin à parcourir.

