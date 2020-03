Vogel, sur LeBron: “Sa défense sur Anteto a été incroyable”

L’aube passée Los Angeles Lakers ils ont gagné Milwaukee Bucks après un match impressionnant de LeBron James (37 points et une excellente défense contre Giannis Antetokounmpo). Après le duel, Frank Vogel, l’entraîneur violet et or, s’est débarrassé des éloges pour son étoile:

“Que LeBron marque autant qu’il fait à l’équipe et que tout est plus fluide. Quoi qu’il en soit, la clé est dans notre défense. Quand nous défendons bien, nous sommes très bons, comme nous l’avons vu aujourd’hui. LeBron a joué un grand match, ce qui m’a le plus impressionné ce soir, c’est sa défense de Giannis. “

– Vogel sur la performance de LBJ: “La partie la plus impressionnante de la soirée de LeBron a été sa défense sur Giannis.” pic.twitter.com/TEVPVpQmi5

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 mars 2020

Il a continué à parler comme ça de LeBron: “Il va faire tout ce qu’il faut pour gagner le match, sa grande défense contre Giannis a commencé dans la première partie quand Anthony Davis était en difficulté pour l’accumulation de fautes. Il a pu faire les devoirs et être tout aussi compétitif en attaque transforme ce qu’il a fait la nuit dernière en une performance brutale, digne d’être exceptionnelle, une performance des deux côtés du terrain. “

LeBron avec une grande défense de transition sur Giannis mène à un Kuzma trois. pic.twitter.com/LxY9cNXlSm

– UnwrittenRules (@ UnwrittenRul3s) 7 mars 2020

Les Lakers de Los Angeles affronteront les Clippers de Los Angeles ce dimanche à 20h30 (heure de la péninsule espagnole) dans un duel qui peut être décisif pour les prochaines éliminatoires. Le violet et l’or ont besoin de gagner pour sentir qu’ils sont les meilleurs de l’Ouest non seulement à cause du classement. Fête que personne ne devrait manquer.

