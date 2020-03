Voici comment fonctionne le monde des sneakers en NBA

Alex Kennedy, l’un des meilleurs stylos NBA des États-Unis, explique dans un article plus qu’intéressant écrit dans Hoopshype comment le marché des baskets dans la meilleure ligue de basket-ball du monde.

Disons que le baskets ils déplacent beaucoup d’argent. Tels que certains joueurs facturent plus d’argent de leurs contrats avec les marques commerciales pour leurs chaussures que de leurs franchises. C’est le cas de Derrick Rose, qui reçoit plus d’argent d’Adidas que des Pistons, ou Kyle Kuzma, qui perçoit plus de Nike que des Lakers.

Il y a deux cas curieux, l’un d’un ancien combattant qui a signé un grand contrat de jeune homme dont il jouit toujours malgré les blessures qui ne lui ont pas permis d’être ce qu’il était censé être et l’autre celui d’un jeune homme qui, sans avoir montré presque Rien, il a déjà signé un contrat grâce au marché sur lequel il joue et à sa popularité dans les médias.

Derrick Rose a officiellement lancé sa sneaker Adidas DRose 10 en Chine cette semaine, devenant ainsi le 8ème joueur de l’histoire de la NBA à avoir une série signature avec plus de 10 modèles consécutifs.

Concernant les types d’accords, on peut distinguer trois:

OFFRES SIGNATURES

C’est celle portée par les grandes stars de la ligue. En fait, seuls 17 de la NBA ont ce qu’ils appellent un accord Signature. L’accord, selon Nick DePaula, l’expert de la sneaker ESPN, varie entre 5 et 15 millions par an (selon le joueur, logiquement).

Il arrive également que 65% des joueurs de la ligue portent ces chaussures emblématiques. En d’autres termes, de nombreux joueurs portent LeBron ou Kyrie. Par exemple, 20 joueurs de ligue portent des Dame 4 adidas. Cela signifie que pour la star qui signe ce type de contrat, non seulement vous portez vos chaussures, mais les autres joueurs de la ligue donnent également la visibilité de votre nom.

OFFRES EN ESPÈCES

Entre 70 et 100 joueurs NBA ont ce type d’accord, qui peut leur rapporter entre 200 000 et 3 millions de dollars par an, selon le joueur. Disons qu’ils ont un bas salaire de base qui peut être augmenté par objectifs (allez dans le All Star, statistiques, premier choix dans le Draft …). Les joueurs qui ont ce type d’accord peuvent obtenir des personnalisations de leur marque sur leurs chaussures (cela arrive par exemple avec Bradley Beal ou Ben Simmons).

Il y a des joueurs qui préfèrent réduire leurs transactions en espèces pour pouvoir signer avec plusieurs marques au cours de la même saison. C’est ce que Gilbert Arenas a fait lors de la campagne 2010-11, au cours de laquelle il a réussi à déboucher sur une Dolce Gabbana.

MARCHANDISES

La plupart des joueurs de ligue ne reçoivent pas d’argent pour porter des baskets, mais sont autorisés à porter une série de baskets. Ce sont des joueurs qui jouent moins, logiquement, et qui n’ont pas un grand marché. Disons que vous recevez une série de baskets et que vous pouvez les porter gratuitement lors d’une série de matchs. Ils reçoivent du crédit et peuvent le dépenser dans les magasins en ligne de chaussures (ils reçoivent en moyenne environ 25 000 $).

.