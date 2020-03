Voilà comment les prix de la saison seraient si la NBA était annulée

La NBA est actuellement dans une situation d’incertitude causée par la crise des coronavirus. La compétition a été temporairement suspendue après avoir appris le positif du joueur de jazz de l’Utah Rudy Gobert lors du test Covid-19.

Actuellement, il n’est pas prévu de mettre fin à la saison. Cependant, l’option pourrait être donnée pour réduire ou même terminer la saison régulière et disputer les éliminatoires de qualification directement au bon moment de suspension. Cette situation hypothétique conduirait à délivrer les récompenses de fin de saison comme cela a été fait jusqu’à présent. Dans l’affirmative, les principales récompenses seraient réparties comme suit:

Recrue de l’année – Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Le joueur des Grizzlies est la meilleure recrue depuis le début de la saison régulière. Morant a jeté l’équipe derrière lui dès le premier match et a réussi à le garder dans le combat pour les séries éliminatoires. Avec un Zion Williamson venant piétiner mais trop tard pour sa blessure, la récompense ne devrait pas être difficile pour la recrue de 20 ans.

Entraîneur de l’année – Frank Vogel (Los Angeles Lakers)

Que ce soit pour l’arrivée d’Anthony Davis ou la grande année de LeBron James, la réalité est que Vogel a pris les Lakers et les a placés au sommet de la Conférence Ouest avec un record de 49 victoires et 14 défaites. . Il serait également possible que Mike Budenholzer l’ait pris, mais le sommet d’une saison à l’autre qui a donné à la franchise angelina place Vogel comme le principal favori.

Joueur défensif de l’année – Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

«La Ceja», dès le premier moment où il portait le maillot des Lakers, a montré que la franchise n’avait pas tort de tout risquer pour lui. À sa première saison, il affiche en moyenne 9,4 rebonds, 2,4 blocs et 1,5 interceptions par match. Entre les statistiques et le record de franchise, la récompense pourrait être décidée pour Davis, bien qu’il y ait d’autres joueurs qui pourraient également la remporter parfaitement (Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart, Rudy Gobert …).

Meilleur sixième homme de l’année – Lou Williams (Los Angeles Clippers)

Williams est la définition d’un parfait sixième homme dans la NBA. Avec trois récompenses déjà en sa possession (2015, 2018, 2019), le joueur des Clippers est en passe d’atteindre le quatrième (il obtient en moyenne 18,7 points, 3,1 rebonds et 5,7 passes décisives après avoir joué 52 de ses 60 matchs joués comme remplaçant).

Joueur le plus amélioré – Brandon Ingram (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

Ingram a été le joueur qui, en l’absence de Zion Williamson pendant une grande partie de la saison en raison d’une blessure, a pris les rênes des Pélicans. Lors de sa première année dans la NOLA, il affiche en moyenne 24,3 points, 6,3 rebonds et 4,3 passes décisives (la saison dernière, il avait en moyenne 18,3 points, 5,1 rebonds et 3,0 passes décisives avec les Lakers). Ce saut de niveau pourrait le conduire à remporter le prix que détient actuellement Pascal Siakam, bien que des joueurs comme Bam Adebayo puissent parfaitement arracher le prix.

MVP de la saison – LeBron James (Los Angeles Lakers)

Le prix le plus précieux de tous a conduit LeBron et Giannis Antetokounmpo à jouer dans l’un des combats les plus réguliers de ces dernières années. Les deux joueurs ont dirigé leurs équipes respectives et les ont maintenus au sommet de leurs conférences respectives. Cependant, à 35 ans, ‘El Rey’ mène certains Lakers qui n’ont pas aussi bien participé depuis de nombreuses années. Avec une moyenne de 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes décisives, LeBron James relèverait son cinquième MVP de la saison.

