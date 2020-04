Votez pour la meilleure année de King James en NBA

Bienvenue au dernier tour de notre tranche de vote «LeBron’s Greatest Season», alors que nous exploitons les fans pour décider quelle saison régulière de la NBA était la meilleure de King James.

Si vous avez manqué nos tours précédents, vous pouvez voir les résultats sur les liens suivants pour le premier tour, le deuxième tour et les demi-finales.

Nous avons connu un bouleversement étonnant en demi-finale, avec le retour de LeBron à Cleveland en 2015-16, évinçant sa première campagne MVP, 2008-09. Bien que nos critères demandent aux lecteurs de voter strictement sur les performances de la saison régulière – comme pour le vote MVP – il est clairement difficile d’oublier l’incroyable saison éliminatoire de LeBron 2016 en route vers le premier titre NBA de Cleveland.

Et ça va. Ce vote vous appartient, les fans.

Sans plus tarder, nous vous invitons à voter une dernière fois ci-dessous pour déterminer le zénith de la carrière de King James.

Finale: 3) 2012-13 contre 12) 2015-16

Graine n ° 3: saison 2012-13 – série

g

MPG

PPG

RPG

APG

76

37,9

26,8

8.0

7.3

LeBron a remporté son quatrième titre de MVP – gagnant 120 des 121 votes de première place – tout en menant le Heat à un record de franchise de 66 victoires. Il a marqué en moyenne huit rebonds par match pour la première fois et a réussi un record de carrière de 40,6% sur une fourchette de 3 points. Il est également devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à faire plus de 100 pointeurs en une saison tout en tirant à au moins 55% du sol. LeBron et le Heat se répéteraient en tant que champions de la ligue avec un retour spectaculaire contre les Spurs en finale de la NBA.

Graine n ° 12: Saison 2015-16 – Cavaliers

g

MPG

PPG

RPG

APG

76

35,6

25,3

7.4

6.8

LeBron est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à marquer au moins 25 points par match pendant 12 saisons consécutives – une séquence qui reste active en 2020 – malgré le moins de minutes par match sur 11 saisons dans un uniforme de Cleveland. Il a terminé troisième du MVP votant derrière Stephen Curry et Kawhi Leonard, puis a délivré le premier championnat de l’histoire des Cavaliers de façon mémorable en ramenant son équipe d’un déficit de 3-1 pour vaincre les Warriors en finale de la NBA.

Merci d’avoir voté. N’oubliez pas de revenir le lundi 27 avril, peu après midi HE pour découvrir notre gagnant.

