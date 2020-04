Votre chance de gagner 5 000 $: participez à notre ronde de 32 concours «King of the Hill»

Crédit:

Crédit photo: Kevork Djansezian / .. Sur la photo: LeBron James & Giannis Antetokounmpo

07 avr.2020 22:23 EDT

Qui est le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA? Pour répondre à cette question, nos experts ont mis au point un support pour 64 joueurs qui a été simulé sur NBA 2K au cours de la semaine et demie écoulée. Après un tour 1 passionnant, nous sommes en huitième de finale.

Vous pensez connaître vos cerceaux? Remplissez notre fiche d’accessoires, Et si vous prédisez correctement les 20 questions correctement, vous gagnerez 5 000 $ en espèces! Les cinq premiers vainqueurs remporteront également le swag Action Network!

Voici comment participer. REMARQUE: Le concours se termine à 20h30. ET le mercredi 8 avril.

Étape 1: Cliquez sur ce lien

Étape 2: Créez un nouveau compte Action ou connectez-vous à votre compte existant

Étape 3: Entrez vos choix et enregistrez votre entrée

Étape 4: Soyez sûr que vous téléchargez l’application Action afin que vous puissiez consulter le classement dans toute l’application

Vous pouvez apporter autant de modifications à votre inscription que vous le souhaitez avant le verrouillage du concours à 20h30. ET le mercredi 8 avril.

Nous diffuserons chaque match dans son intégralité sur nos poignées Twitter et Twitch, alors assurez-vous de suivre et de transpirer en temps réel. C’est aussi le moment idéal pour amener un groupe de copains à avoir une action parallèle sur les paris à terme, les matchs individuels et / ou un pool de sélection pour l’intégralité du premier tour. (Vous pouvez utiliser la notation de ce concours comme classeur de votre piscine si vous le souhaitez.)

Amuse-toi bien et bonne chance!

Une seule entrée autorisée par personne. Vous devez avoir 18 ans et résider aux États-Unis pour être admissible à l’un des prix. Règlement complet du concours.

Couverture complète: Tournoi King of the Hill d’Action