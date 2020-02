Les Lakers de Los Angeles joueront un match plus tard dans la soirée, seulement leur troisième match depuis le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère la semaine dernière. Alors que les Lakers ont déjà honoré Kobe lors de leur premier match à domicile depuis la tragédie et s’attendent à voir des monuments commémoratifs pour Kobe à chaque match sur la route, le processus ne devient pas plus facile avec la répétition.

Selon notre propre Mark Medina des USA AUJOURD’HUI, James pense que le bilan émotionnel du deuil de Bryant sera une chose continue. La seule chose que James dit que lui et les Lakers peuvent affecter, c’est comment ils le traversent: ensemble.

“Il se passait des trucs bizarres”, a déclaré James. “C’est juste assez cool. C’est un rappel quotidien. “

Et avec ces rappels, les Lakers pourraient ressentir de la joie et de la douleur.

“Il n’y a aucun moyen pour un individu de le faire lui-même”, a déclaré James. «Vous devez vous appuyer sur quelqu’un pour gagner en force. C’est la seule raison pour laquelle nous avons pu passer au travers ensemble. “

Pour beaucoup de personnes dans le monde et en particulier pour les Lakers, les 10 derniers jours ont été difficiles et complètement inconnus. Mais les Lakers font ce qu’ils ont fait un travail fantastique toute la saison et qui reste ensemble.

