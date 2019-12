Vous devriez voir Giannis Antetokounmpo dans une couronne

Il est difficile d'imaginer que le match de jeudi soir contre les Lakers allait mieux pour les Bucks de Milwaukee que par le passé.

Les Bucks ont gagné 111-104 dans le match des poids lourds, revendiquant le rôle de la meilleure équipe de la NBA. Milwaukee a battu les deux équipes de Los Angeles maintenant. Les Bucks ont des défaites précoces contre Miami et Boston, et n'ont pas encore joué à Philadelphie (à venir à Noël). Mais il n'y a pas de différend: les Bucks sont meilleurs qu'il y a un an parce que Giannis est meilleur, et aucune équipe n'a été aussi bonne cette saison. Ils sont les rois du 2019-20 jusqu'à preuve du contraire.

Giannis était un maître jeudi, avec 34-11-7 sur 11-19 (5-8 sur trois). Il a également apporté un avantage, une verve au jeu. Et cela était en plein écran dans un moment viral capté par les caméras de TNT dans lequel Antetokounmpo a placé une couronne invisible sur sa propre tête, et semble dire (bien que ce soit difficile à voir) "Je porte ce s – t maintenant!"

C'est un moment incroyable dans l'arc de Giannis en tant que figure de la NBA, bien sûr, d'avoir un match comme celui-ci dans une victoire comme celle-ci contre LeBron, largement considéré comme le meilleur joueur des 25 dernières années, et quelqu'un considérerait encore le roi de la NBA. Pour Milwaukee, c'est plus: c'est Giannis qui revendique, en ce moment, son statut de Buck. Ce n'est pas l'action de quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire équipe avec LeBron dans un an et demi, non?

Nous lirons les feuilles de thé tous les jours jusqu'à ce que quelque chose se passe avec l'avenir d'Antetokounmpo, et les feuilles de thé sont arrivées à Milwaukee jeudi. Ils ressemblent à un favori du championnat, et Giannis semble à l'aise sous son propre projecteur.

Les scores

le jazz 111, Hawks 106

Lakers 104, Bucks 111

Filets 105, Éperons 118

Fusées 122, Tondeuses 117

Programme

Voici la programmation télévisée nationale du week-end. Toutes les heures de l'Est. Horaire complet avec la télévision locale et la bonté du League Pass ici.

Vendredi:

Mavericks à Sixers, 8 ans, ESPN

Samedi:

Rockets at Suns, 9, NBA TV

Dimanche:

Clippers à Thunder, 7, NBA TV

Nuggets at Lakers, 9h30, NBA TV

Liens

Tout d'abord: une victoire majeure pour les Rockets contre les Clippers à Los Angeles Houston est maintenant 2-1 contre les Clips cette saison, et battre L.A. avec Paul George et Kawhi Leonard jouant est énorme. Mais bien sûr, la chose dont tout le monde parle après le match est PLUS DE BOEUF entre Patrick Beverley et Russell Westbrook! Beverley a commis une faute sur une touche avec trois minutes à jouer dans un match de 3 points. Westbrook lui a dit au revoir à la traîne alors que Bev était traîné dans le tunnel tout en aboyant vers la cour; Westbrook a été préparé pour ça. James Harden avait l'air plutôt en colère contre Russ pour l'erreur, mais Houston a tenu bon. 40 points sur 31 FGA pour Westbrook (et aussi huit revirements mais ne parlons pas de ça OK).

Euh, Marc Gasol, Pascal Siakam et Norm Powell sont tous sortis «indéfiniment». Cela semble mauvais!

Chance The Rapper sera à l'affiche de la mi-temps des All-Star à Chicago en février. Il est courant de faire des introductions de joueurs. Taylor Bennett fait la mi-temps chez Rising Stars. Aucun mot sur l'étrange ajustement de la NBA ne se glissera dans la procédure All-Star samedi.

La liste officielle des candidats pour la classe 2020 du Temple de la renommée du basketball est sortie. Les nominés pour la première fois incluent Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catchings, Swin Cash, Chris Bosh et un gars qui a remporté 50 FGA lors de son dernier match pour une équipe de 17 à 65 ans. Seigneur, j'ai hâte de ne pas regarder son discours d'acceptation.

Ricky O’Donnell réprimande les équipes qui ont dormi sur Brandon Clarke.

Michael Pina a parlé à Channing Frye de sa transition vers la radiodiffusion.

Ne demandez pas pourquoi Steph Curry a tendance sur Twitter.

Le logo de la NBA Basketball Africa League a été dévoilé. La saison commence en mars dans sept villes africaines. Bon effort de la ligue.

James Wiseman a quitté Memphis pour de bon. Eh bien, à moins que les Grizzlies ne le rédigent, je suppose. Il devrait être un top-5 dans le repêchage de la NBA.

Est-ce que les Kings accéléreront jamais?

Convenez avec Justin Tinsley que GOOD KID, MAAD CITY est l'album de rap de la décennie.

Jaylen Brown prend au sérieux ses efforts en matière de réforme de l'éducation / philanthropie.

Harry Legend Lyles Jr. a passé en revue HIGH SCHOOL MUSICAL et a déclaré que la composition NBA de Troy Bolton était Bob Cousy et vraiment, je ne vois aucun mensonge.

Chris Herring demande pourquoi les Bulls ne sont pas meilleurs.

Une tradition de vacances pas comme les autres de Drew Magary.

La montée du septième homme.

Soyez excellents les uns envers les autres.