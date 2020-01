Voyage Thunder pour affronter les Kings de Sacramento

Ce pourrait être l’Oklahoma City Thunder qui a bâti la réputation des rois de retour, mais c’est Sacramento qui a marqué l’histoire de la NBA avec leur victoire sur les Timberwolves lundi soir.

En baisse de 27 à un moment donné, les Kings ont traîné le Minnesota par 17 avec 2:49 à jouer avant de monter un échange furieux qui les verrait envoyer le match en prolongation, pour finalement repartir avec une victoire de 133-129.

Selon ESPN Stats & Info, depuis que les données play-by-play ont commencé à être suivies en 1996-96, les équipes de la NBA étaient 0-8,378 lorsqu’elles étaient en retard de 17 ou plus dans les trois dernières minutes du quatrième quart ou des heures supplémentaires.

Bien sûr, Oklahoma City est déjà intimement familier avec la capacité des Kings à monter un retour.

La dernière fois que ces deux joueurs ont joué, Sacramento a perdu 11 points au quatrième quart avant de revenir battre OKC sur un Bogdan Bogdanovic à 3 points. Chris Paul a réussi un tir au buzzer mais il était hors de portée.

Paul a raté le match de lundi contre Dallas pour des raisons personnelles juste un jour après la mort de son ami proche Kobe Bryant.

Selon Erik Horne de The Athletic, Paul est de retour avec l’équipe de Sacramento et s’adressera aux médias pendant l’après-match.

Paul a écrit un au revoir émotionnel à Bryant qu’il a publié sur sa page Instagram plus tôt cette semaine.

Les hommages à la défunte star des Lakers affluent depuis l’annonce de la mort de Bryant dimanche après-midi.

Oklahoma City a honoré Bryant avec un moment de silence avant leur match de lundi, et après le coup d’envoi, les Mavericks et le Thunder ont subi des violations de 8 et 24 secondes en hommage.

Buddy Hield de Sacramento, qui porte le numéro 24, vient d’annoncer mercredi qu’il continuera de porter le numéro pour honorer la mémoire de Bryant.

“Je voulais être comme lui, je voulais travailler comme lui, courir comme lui, mettre la manche de tir comme lui”, a déclaré Hield après le tournage de mercredi. «Je pense que ce serait toujours bien de l’honorer en portant son numéro. À moins que la NBA ne dise que nous ne pouvons pas porter son numéro, je ne vois aucune raison. “

Oklahoma City et les Kings donneront leur coup d’envoi à 21 h. CT à Sacramento.

.