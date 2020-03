Vues, ​​sons, couleurs du jeu émotionnel 76ers-Pistons

PHILADELPHIE – À la mi-temps du match de mercredi soir entre les Philadelphia 76ers et Detroit Pistons dans lequel Joel Embiid effectuait un grand retour au Wells Fargo Center, une notification a défilé sur mon téléphone:

Thunder-Jazz retardé dans OKC

Ma première pensée a été le coronavirus. Que pourrait-il être d’autre? Surtout lorsque la vidéo est devenue virale du centre de jazz d’Utah Rudy Gobert touchant de manière ludique tous les microphones des journalistes en Utah il y a deux jours. Tous les signes le montraient.

Pensais-je que le jeu serait reporté? En aucune façon. Les fans étaient tous là. Les joueurs étaient en uniforme; il était temps de le dénoncer. Ensuite, une autre notification est apparue sur mon téléphone au troisième trimestre à Philadelphie.

Le match Thunder-Jazz a été reporté

À ce stade, je regarde un de mes collègues avec ses yeux écarquillés et secouant juste la tête. J’ai eu la même réaction, et à partir de ce moment-là, le jeu des 76ers-Pistons semblait vide de sens. Ce qui se passait au Wells Fargo Center n’avait aucun sens. J’ai continué à rafraîchir Twitter en attendant que quelque chose de nouveau soit signalé.

Finalement, rien ne bougea à part la vidéo de Gobert qui continuait à être partagée. Les rapports affluent que la situation de Jazz-Thunder fait l’objet d’une enquête et que Gobert n’est même pas au Chesapeake Energy Arena, alors je suppose que tout va bien.

Le buzzer final retentit. Philadelphie 124, Détroit 106. La chanson thème des 76ers est en cours de lecture et je me dirige vers la salle de conférence de presse. Dès que je m’assois, boum. Shams Charania le tweete.

J’étais choqué. Un journaliste dans la pièce eut le souffle coupé. Ce même collègue de tout à l’heure s’est immédiatement levé de son siège et s’est enfui pour écrire à ce sujet pour son magasin.

Puis Charania a largué une autre bombe.

À ce stade, les membres des médias se murmurent. Nous sommes confus. Étaient préoccupés. Nous ne savons pas ce qui va suivre.

Ensuite, les représentants des relations avec les médias de Sixers sont sortis et ont déclaré que nous ne pouvions pas parler aux joueurs, et que nous n’aurions accès en post-match qu’au directeur général Elton Brand et à l’entraîneur-chef Brett Brown. Leur disponibilité médiatique a duré tous les 2:08 et trois questions. Personne d’autre n’a rien pu demander après la nouvelle.

Brown a déclaré: «Si vous suivez la ligue et que vous devez avoir foi en la ligue, nous le faisons et Adam Silver est un leader incroyable. Nous faisons partie de cette confrérie NBA, et l’instruction était de venir jouer le match. Si vous regardez les mesures proactives prises par notre club et la ligue, je pense qu’elles devraient être applaudies. »

Après la fin, je ne pouvais plus bouger. Je savais que j’avais un travail à faire, faire connaître la réaction de Brand et Brown aux lecteurs, mais je ne pouvais pas bouger un instant. Quelle était la prochaine étape? Qu’est-ce que je fais maintenant? Mon esprit courait à 100 mph.

Je me suis finalement levé et j’ai marché jusqu’à la salle des médias avec un autre de mes collègues. Il m’a demandé avec un air abattu sur son visage, “Et maintenant?” Tout ce que je pouvais faire était de secouer la tête et de hausser les épaules, silencieusement. Je n’ai pas dit un mot.

.