Walker minimise le problème du genou et revient sur la «restriction des minutes»

Il semble que le meneur des Boston Celtics, Kemba Walker, ait peut-être mal parlé.

Plus tôt dans la semaine, après avoir joué de grosses minutes dans le match des étoiles NBA 2020, le produit UConn a déclaré qu’il avait subi une restriction de minutes en raison de la proximité du match des étoiles.

Il a ensuite rétracté cette version des événements, affirmant au lieu de cela qu’il n’était en fait pas soumis à une restriction de minutes à l’époque.

Cette version des événements a été appuyée par l’entraîneur-chef Brad Stevens confirmant qu’il n’avait fait aucune tentative pour contacter l’entraîneur-chef de l’équipe des étoiles – l’entraîneur des Raptors de Toronto Nick Nurse – au sujet d’une supposée limite sur le temps de jeu de Walker.

“J’ai en quelque sorte dit le contraire,” a noté le natif du Bronx (via Tom Westerholm de MassLive).

“Ce n’était pas vraiment une restriction de minutes. Je ne pensais pas jouer autant, personnellement. Mais oui, ce n’était pas vraiment une restriction de minutes », a-t-il ajouté.

Après qu’il a été annoncé que le quadruple All-Star allait manquer au moins un match après avoir eu un genou douloureux et gonflé vidé de fluide, un examen accru de la course prolongée de Walker dans le match All-Star est apparu. Mais l’ancien Husky a nié qu’il y ait eu quelque chose de fâcheux de quelque part que ce soit.

Notant que ce n’est pas la première fois que cela lui arrive, l’ancienne Charlotte Hornet a raconté que c’était également un problème quelque peu fréquent lors de son dernier arrêt.

Le meneur de jeu de 29 ans se sent mieux et espère être prêt à rejouer si nécessaire. Boston devra peut-être déterminer s’il est plus important de faire asseoir le général vétéran contre les Lakers de Los Angeles le 23 février dans l’intérêt de la meilleure santé de Walker en séries éliminatoires.

“En fin de compte, c’est ce qui est le plus important: pouvoir concourir au plus haut niveau en séries éliminatoires et être en mesure de concourir au plus haut niveau en séries éliminatoires”, a déclaré le meneur en difficulté. «Et pouvoir se sentir bien en compétition. Je ne veux pas simplement être là-bas et juste être un corps supplémentaire sur le sol. “

“Je veux être là-bas et jouer mon jeu”, a ajouté Walker.

Pour les Celtics, le sentiment est réciproque.

