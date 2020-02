Walker, Tatum et Grant Williams dans «Passing the Torch»

Les Boston Celtics ont ramené la populaire série de vidéos Passing the Torch pour une deuxième saison.

L’année dernière, Boston a publié une série mettant en vedette le général au sol Kyrie Irving (maintenant avec les Brooklyn Nets) avec le meneur du Temple de la renommée Bob Cousy, le garde de tir Jaylen Brown avec l’attaquant Satch Sanders et Marcus Smart avec le président de l’équipe actuelle Danny Ainge.

Les Celtics ont décidé de renouveler la série, associant le meneur Kemba Walker à The Truth (mieux connu sous le nom de l’attaquant Paul Pierce), le swingman Jayson Tatum et l’attaquant légendaire des Celtics Tommy Heinsohn, et la recrue Grant Williams avec le centre de la petite balle d’origine, Dave Cowens.

La série vidéo touche à tout, de la sensation que ressentent les nouveaux arrivants de porter le vert et le blanc à la gestion des hauts et des bas d’une série de 82 jeux à ce qu’il faut pour accrocher une bannière dans les chevrons.

Les trois vidéos durent un peu moins d’une demi-heure et valent chaque minute. Regardez les vidéos intégrées ci-dessus et apercevez les légendes des Celtics en passant le flambeau à la prochaine génération.

.