Walker, Tatum sur la liste des étoiles de The Devon’s Dan Devine

Les Celtics de Boston auront-ils plusieurs représentants All-Star cette saison?

Dan Devine de The Ringer, un membre des médias qui a voté pour les débutants, estime que les Celtics ont deux de ces joueurs méritants.

Il a voté pour le gardien Kemba Walker en entrée et a écrit que l’attaquant Jayson Tatum mérite d’être une réserve. Devine a fait des allers-retours entre Tatum et Brown et a finalement choisi le joueur de 21 ans.

Devine a eu Walker comme un démarreur évident:

“Si vous avez besoin d’explications pour Giannis (Antetokounmpo), LeBron (James), Luka (Doncic), (James) Harden, AD (Anthony Davis), ou Kemba, arrêtez de lire ceci, allez immédiatement aux urgences et ayez un le médecin a vérifié cette blessure à la tête.

Walker a récolté en moyenne 22,3 points, cinq passes décisives et quatre rebonds par match tout en tirant au-dessus de 38% sur près de neuf 3 points par match. Sa cote nette de 8,1 et son pourcentage de tir réel de 58,8 sont les meilleurs de sa carrière.

Walker a aidé à revitaliser les Celtics, qui entrent mercredi avec un dossier de 31-15 et à la quatrième place de la Conférence de l’Est, à seulement 1,5 match sur la deuxième.

Devine a élu Walker et les Philadelphia 76ers Ben Simmons comme partants aux postes de garde. Walker et Atlanta Hawks guard Trae Young ont été annoncés comme partants par la ligue.

Les réserves seront annoncées jeudi, et Devine pense que les entraîneurs devraient voter pour Tatum comme un joker, légèrement devant Brown.

«Ils ont été l’un des meilleurs tandems d’ailes de la ligue cette saison. Leurs cas statistiques sont remarquablement similaires, avec Brown affichant de meilleurs numéros de tir, en particulier à l’intérieur de l’arc, et Tatum supportant une charge offensive plus importante, en particulier dans les files d’attente avec de grandes réserves sans Walker. »

Cette charge offensive que Tatum porte, en particulier lorsque Walker est assis, lui a donné l’avantage sur Brown.

La note nette de Tatum de 11,1 est la plus élevée de l’équipe parmi les joueurs qui ont disputé plus de 12 matchs. Il est presque deux fois plus élevé que Brown à 6,0.

Même avec des numéros de tir plus faibles, Devine voit Tatum comme un meilleur marqueur. Il aime aussi plus Tatum en tant que passeur et meneur de jeu, et en défense s’est amélioré – sa note défensive de 101,8 éclipse bien celle de Brown, qui est de 106,5.

Devine note également que Tatum a le cinquième meilleur plus-moins réel de la ligue.

Cette statistique peut être trompeuse en elle-même – le n ° 6 est le gardien du Thunder d’Oklahoma City Dennis Schroder et le n ° 7 est le gardien des Milwaukee Bucks Donte DiVincenzo, qui sont tous deux de bons joueurs pas des stars par tous les moyens – mais lorsqu’il est utilisé comme un simple morceau de l’équation, cela peut être utile. Les quatre joueurs avec de meilleurs avantages réels que Tatum sont de meilleurs joueurs dans le match des étoiles.

En entrant mercredi, les chiffres bruts de Tatum et Brown étaient extrêmement proches: Tatum avait l’avantage marginal aux points (21,5 à 20,1), les rebonds (6,9 à 6,6) et les passes décisives (2,9 à 2,4) en presque exactement le même nombre de minutes par match (34 à 33,7).

Le taux d’utilisation de Tatum de 26,9 est légèrement supérieur à celui de Brown de 24,1.

Mais les pourcentages de Brown sont nettement meilleurs. Il tire 55,5% de l’intérieur de l’arc, 39% de l’extérieur et a un vrai pourcentage de tir de 59,9.

Tatum tire 47,4% de l’intérieur, 36,6% de l’extérieur et a un vrai pourcentage de tir de 54,1.

Devine pense que Tatum devrait être dans le match. Il a classé Brown parmi les «coupes les plus difficiles». Maintenant, c’est aux entraîneurs.

Mais que ce soit l’un des deux jeunes joueurs ou les deux, Tatum et Brown ont mis sur pied des saisons fortes et continuent de donner aux fans des Celtics un avenir dont ils seront excités.

